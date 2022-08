Segundo lote de ingressos para show do Oficina G3 são vendidos em Manaus

Manaus (AM)- A partir desta segunda-feira (29), o segundo lote de ingressos para o show “Humanos”, da banda Oficina G3, começam a ser vendidos em três postos físicos na capital amazonense: Shopping da Bíblia (Centro e Manoa) e Shopping Sumaúma (Cheirinhos de Monik).

Os preços variam de R$ 50 (pista humanos) e R$ 100 (VIP G3) e também continuam disponíveis na plataforma oficial da banda: www.clubedoingresso. O evento está agendado para o dia 28 de outubro, às 20h, no Podium da Arena da Amazônia. As informações podem ser obtidas pelo (92) 98822-7123.

A produção do evento, assinada pela Celebrar Produções, que tem mais de 20 anos de experiência no ramo de shows do segmento gospel, está com a expectativa de confirmação do guitarrista, Mateus Asato, no show da Oficina em Manaus, já que o músico participou do último vídeo gravado pela banda. Asato ganhou notoriedade internacional ao tocar para o cantor americano, Bruno Mars e estrelas, como a artista Demi Lovato.

O show da Oficina G3 vai marcar o retorno da formação inicial da banda, que se une para uma turnê por diversas cidades brasileiras, em alusão aos 20 anos do icônico álbum “Humanos”, trabalho que vendeu mais 100 mil cópias na virada dos anos 90. PG vai estar no vocal; Juninho Agram, na guitarra; Jean Carlos, nos teclados; Duca Tambasco, no baixo; Walter Lopes e Lufeh vão dividir as apresentações na bateria. Na playlist não podem faltar os hits “Onde Está?”, “Apostasia” e “Te Escolhi”, além de outros sucessos.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Turnê “A Resposta” de Daive Leonardo é adiada em Manaus

Concurso em Manaus busca por talentos da música gospel

Passo a Paço terá recorde de atrações locais