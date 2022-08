Vai para show do Guns N’ Roses em Manaus? Saiba o que está proibido de levar para o evento

Confira a lista do que não levar para um dos shows mais esperados de 2022

Manaus (AM)- Faltam poucos dias para o show tão esperado da banda de Rock Guns N’ Roses, em Manaus, no dia primeiro de setembro, na Arena da Amazônia. A Fábrica de Eventos postou nas redes sociais o que os fãs e espectadores e não poderão levar para o evento.

Lista de objetos proibidos:

Câmera fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente descartável;

Go-Pro ou similares;

Tablets;

Cartazes de qualquer tipo;

Guarda-chuva;

Bebidas alcóolicas

Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;

Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;

Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem;

Fogos de artifício;

Papel em rolo, jornais e revistas;

Bandeiras e faixas com mastro;

Capacetes de motos ou similares;

Correntes, cinturões e pingentes;

Roupas ou acessório com partes pontiagudas que possam machucar;

Drogas legais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Quem precisar levar medicamento deve levar a receita em seu nome;

Alimentos e bebidas de todos os gêneros;

Desodorante cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90ml;

Materiais destinados a fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

Lasers, walk-taks e drones;

Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos;

Animais -exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual;

Utensílios de armazenagem;

Cadeiras ou bancos;

Bastão para tirar foto;

Buzinas de ar;

Mochilas ou bolsas maiores de 20x30cm;

outros objetos que possam causar riscos, dano, importunação ou sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.

A organização do show aponta ainda que o portador do ingresso será submetido a inspeção e revistas corporais. Os objetos não autorizados serão descartados e o evento não possui guarda-volumes.

Ingressos à venda

Com pelo menos três setores do espetáculo completamente esgotados, incluindo a área de Front Stage, a Fábrica de Eventos alerta que é preciso se apressar para não ficar de fora da estreia do Guns em solo brasileiro neste ano.

Com lotes de ingressos perto do fim, o evento ainda dispõe de alguns lugares em três setores: Cadeira Superior, Gramado e Camarote Extra VIP Individual.

Os ingressos para estes lugares podem variar de R$ 230 a R$ 3 mil, com a facilidade do parcelamento no cartão de crédito em até três vezes sem juros.

O Camarote Extra VIP vai garantir ao público uma visão privilegiada do evento. Com entrada diferenciada e banheiros exclusivos, este setor também oferece aos clientes os serviços de Open Bar e Open Food.

Para garantir o ingresso, basta se dirigir a uma das centrais Oba Ingressos (localizadas nos shoppins Millenium ou Manauara) ou acessar o site BaladApp (https://baladapp.com.br/a/guns-n-roses-manaus-am-01-de-setembro-de-2022/2658).

Edição Web: Bruna Oliveira

