Pais são presos após filho de 2 anos ser encontrado com lesões causadas por fungos

Distrito Federal – Os pais de um menino de 2 anos, presos por omissão de cuidados com filho, que foi encontrado com ferimentos causados por parasitas e fungos, foram indiciados pela Polícia Civil e devem responder por lesão corporal omissiva e abandono de incapaz. O caso aconteceu em Planantina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na última quarta-feira (31).

O casal, o homem de 44 anos e a mulher, de 28, foi preso, no entanto, na última quinta-feira (1), após audiência de custódia com a juíza Simone Pedra Reis, foram soltos por serem réus primários.

Abandono de incapaz

O menino foi achado pelo Conselho Tutelar nas imediações de um bar, no Setor Jardim Paquetá, durante a noite, com ferimentos causados por falta de higiene e ação de parasitas e fungos, segundo o delegado responsável pelo caso, Thiago César. A criança recebeu atendimento médico em um hospital da cidade.

De acordo com o investigador, os pais são usuários de droga em grau avançado. Segundo ele, durante o depoimento, a mãe mal conseguia se expressar e teve surtos. Já o pai ficou em silêncio.

A criança está temporariamente em um abrigo da cidade. Ainda conforme explicação do delegado, nesses casos é preciso procurar parentes de 1º grau da criança, como avós e tios, para fazer o acolhimento.

