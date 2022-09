Vídeo: blogueira dirige na contramão, atropela e mata motoboy em Curitiba

Curitiba (Paraná)- A blogueira e modelo Cássia Vialli atropelou e matou o motoboy Jheykson Roger Medeiros, de 36 anos, após sair de um bar em Curitiba (PR), no último domingo (4).

Segundo testemunhas, ela apresentava sinais claros de embriaguez, estava na contramão e fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Um rapaz que presenciou o acidente disse que tentou alertar à mulher que ela estava na contramão, em vão. A caminhonete parou com as rodas no peito da vítima e o dono do bar em que a blogueira estava tentou prestar socorro ao rapaz, mas ele não resistiu.

Ela se apresentou na delegacia acompanhada do advogado, mas não se pronunciou. A Polícia Civil já instaurou o inquérito policial. A blogueira responderá por homicídio qualificado por embriaguez, trafegar na contramão e omissão de socorro.

Jheykson era casado e tinha um filho de sete anos. A família da vítima protestou em frente ao bar que a mulher estava e pediram justiça.

Cássia Vialli se pronunciou na internet após ter excluído todas as redes sociais. Em um vídeo, ela diz que errou e que está disposta a responder pelos atos cometidos que ajudará os familiares da vítima “no que for preciso”.

Pai pede justiça

Um vídeo postado pelo pai da vítima, mostra a revolta contra a blogueira que fugiu sem prestar socorro.

“O que você fez de bom? Você matou um pai trabalhador. Você deixou um pai aqui sem o filho. Você saiu na contramão ‘podre’ de bêbada e matou meu filho. Poderia ter matado qualquer outra pessoa também”, disse o homem emocionado.

Veja o vídeo:

O delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) Edgar Santana, disse que a polícia já ouviu testemunhas. Santana, disse que a investigação está apenas começando e que no decorrer tudo pode mudar.

