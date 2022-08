Ator de ‘Pantanal’ é atropelado e passa por cirurgia em SP; amigo morreu

O ator mirim Gustavo Corasini, de 12 anos, que viveu o personagem Tadeu na primeira fase de “Pantanal” (TV Globo), foi atropelado na tarde desta quarta-feira (24), em São Paulo, precisou passar por cirurgia e está em recuperação. O jovem estava na companhia de um amigo, mas ele não resistiu aos ferimentos do atropelamento.

A informação foi divulgada pela família do jovem por meio de suas redes sociais. “Gustavo sofreu um acidente, está em cirurgia. Peço orações a todos. Infelizmente, seu melhor amigo não resistiu e foi morar com Deus. Estamos muito tristes e destruídos, um pesadelo. Eduardo, descanse em paz, meu lindo. Olhe por nós”, escreveu a mãe do jovem no perfil do ator no Instagram.

De acordo com o comunicado, o ator estava na rua com um amigo chamado Eduardo enfeitando a calçada do condomínio onde mora, em São Paulo, para a Copa do Mundo. Eles correram para a casa do vizinho para checar um acidente com um pedreiro e acabaram sendo atropelados por uma moradora que retirava o carro para abrir passagem para a ambulância. “O resgate foi socorrer [o pedreiro] e eles, curiosos, foram ver o que tinha acontecido. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem, se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos”, explicou a mãe do artista.

Gustavo Corasini quebrou braço, perna e fraturou a bacia, passou por cirurgia ainda ontem e está internado em recuperação sob observação dos médicos. Já seu amigo não resistiu aos ferimentos do atropelamento. “Peço orações para que todos os envolvidos tenham força e fé para seguir”, pediu a mãe de Gustavo, que ainda compartilhou uma chave pix para ajudar a família do amigo do filho com as despesas do funeral. “Um milagre” A mãe de Gustavo Corasini usou as redes sociais do ator, na tarde de hoje, para celebrar que o filho estar vivo é “um milagre” após o grave acidente.

“Quero agradecer tanto carinho e apoio que estou recebendo. A dor de uma mãe é a dor de todas. Somos testemunhas de um verdadeiro milagre. Deus fez um milagre na vida do meu filho. Às vezes, não entendemos os desígnios de Deus, o questionamos mas eu creio com todo meu coração que meu filho é testemunha de um milagre”, celebrou.

Ela também teceu elogios ao amigo do filho e lamentou a morte do jovem. “Seu amigo Eduardo, um menino muito bom, responsável, brincalhão, sempre feliz [morreu]. Quero crer que Deus estava precisando de você lá em cima pra cuidar da gente por aqui”, finalizou. Gustavo Corasini ganhou destaque atuando como o personagem Tadeu ainda na primeira fase de “Pantanal” (TV Globo). Ele também já atuou nas séries “Carcereiros” (TV Globo), “3%” e “O escolhido” (ambas da Netflix) e na novela “Gênesis” (RecordTV).

*Com informações do ‘UOL’

