Amazonas FC inicia venda de ingressos nesta quarta (7) para a volta da semi da Série D

Manaus (AM) – O torcedor amazonense já pode se programar. O Amazonas FC divulgou o cronograma de venda de ingressos para o jogo da volta da semifinal da Série D do Brasileiro, que acontece no domingo (11). A partir das 9h desta quarta-feira (7), o torcedor pode adquirir a entrada no estádio Carlos Zamith, no valor de R$ 15.

O adversário será o Pouso Alegre-MG, que conquistou a vantagem de 1 a 0 na ida. A Onça-pintada da Zona Leste precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso garanta vaga na final, o clube amazonense, que já está garantido na Série C de 2023, enfrenta ou América-RN ou São Bernardo-SP.

Assim como no jogo do acesso, não haverá vendas online. Para a volta, toda carga de ingressos será concentrada apenas na bilheteria do Zamith, que funcionará das 9h às 18h até sábado (10) e das 9h às 15h no domingo, dia do jogo, caso ainda haja ingressos disponíveis.

