Do RJ, “Três Histórias de Amor para Crianças” chega a Manaus

Manaus (AM)- O espetáculo musical “Vamos Comprar Um Poeta”, que tem direção da premiada artista Duda Maia, narra a chegada de um poeta à casa de uma família que mora em lugar fictício.

A apresentação, que integra a programação do Festival Altamente Recomendável à Infância (Festari), acontece no Teatro Amazonas nos dias 10 e 11 de setembro. Acesso gratuito com retirada de ingressos na bilheteria com 1h de antecedência.

Nesse lar fictício apresentado no espetáculo, moram um pai, que só pensa em ganhar dinheiro; uma mãe, que organiza todos os dias os trabalhos domésticos; uma menina esperta e curiosa que gosta de entender o significado das coisas; e um menino, que adora fazer contas.

Certo dia, a menina pede aos pais para comprar um poeta. E, a partir da chegada do Poeta, a ideia de produtividade dos moradores da casa começa a se transformar. A montagem cria uma divertida reflexão sobre a nossa capacidade de invenção, de amizade e de despedida.

Inspirado no livro homônimo de Afonso Cruz, o espetáculo conclui a celebrada trilogia Três Histórias de Amor para Crianças, formada ainda pelas peças A Gaiola e Contos Partidos de Amor. Com uma encenação lúdica e dinâmica, montagem mistura música, poesia, teatro e movimento para estimular a imaginação do público infantojuvenil.

“Vamos Comprar Um Poeta” é uma celebração à arte e ao amor pela cultura. Observar borboletas, criar poemas e aprender a dar abraços são mais algumas pérolas dessa experiência humana e cheia de sensibilidade.

“Esse texto é um manifesto lúdico, dedicado ao artista que habita em cada ser humano, especialmente nas crianças. É uma maneira de poder falar com poesia e delicadeza sobre a importância da arte na vida das pessoas. Dirigir “Vamos Comprar Um Poeta” no cenário atual é realizar uma relevante homenagem à cultura”, explica a diretora Duda Maia.

Vencedor do prêmio APCA, de São Paulo, na categoria Melhor Espetáculo Infantil, e com seis prêmios no CBTIJ (melhor espetáculo, coletivo de atores, direção, cenário, texto adaptado e iluminação), Vamos Comprar um Poeta é dirigido por Duda Maia, com adaptação de Clarice Lissovsky, direção musical de Ricco Viana, e elenco formado por Letícia Medella, Luan Vieira e Samantha Jones.

“Vamos Comprar Um Poeta é apresentado pelo Ministério do Turismo e pela Chesf e tem patrocínio da Chesf através da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Boi Caprichoso participa de reinauguração do Museu do Ipiranga

Largo São Sebastião recebe eventos culturais nesta quinta e sexta

Filme sobre luta indígena estreia no Cine Casarão