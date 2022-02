Táxi fica destruído após pegar fogo em Manaus; vídeo

O condutor do veículo ficou desesperado e tentou apagar as chamas, mas sem sucesso

Manaus (AM) – Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (23), o motor de um táxi incendiou, na avenida Tancredo Neves, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. O sinistro aconteceu no sentido Centro/bairro. Não houve feridos.

O caso aconteceu por volta das 6h. O condutor do veículo ficou desesperado e tentou apagar as chamas, mas sem sucesso. Motoristas que passavam no local, tentaram ajudar o taxista com extintores.

Apesar dos esforços, o veículo ficou totalmente destruído. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado, no entanto, as chamas já tinham sido apagadas.

Ainda não se sabe o que ocasionou o incêndio. A perícia veicular irá investigar.

Galpão de igreja em chamas

Na segunda-feira (23), um incêndio destruiu o galpão da igreja evangélica Presbiteriana, na rua da Indústria, Zona Centro-Oeste.

Segundo a 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o incêndio começou por volta das 16h e atingiu o galpão onde a igreja guardava alegorias usadas em musicais. Além disso, também tinham madeiras no local.

O Corpo de Bombeiros informou que foram usados cerca de 15 mil litros de água para controlar as chamas. Não houve registro de feridos e as causas ainda são desconhecidas.

Veja o vídeo

Táxi fica destruído após pegar fogo em Manaus. pic.twitter.com/dLuv3Nzq5P — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 23, 2022

