“Faremos o maior Festival Folclórico de todos os tempos”, diz Wilson a grupos do AM

Manaus (AM)- Governador do Amazonas e candidato à reeleição pelo União Brasil, Wilson Lima participou nesta terça-feira (13) de um encontro com representantes de grupos folclóricos do estado. Na reunião, realizada no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, Wilson afirmou que vai trabalhar para realizar uma edição histórica do Festival Folclórico do Amazonas em 2023.

Para isso, assumiu o compromisso de repassar os recursos em tempo hábil para que as agremiações preparem seus espetáculos.

“Quero assumir um compromisso para que a gente comece o mais cedo possível o repasse de recursos para as agremiações, para que não fiquem naquele sufoco de ter que estar comprando material fiado e mais caro, ter que emprestar dinheiro. O compromisso que eu quero assumir é de no ano que vem fazer o maior Festival Folclórico de todos os tempos”, disse o governador.

Ele lembrou que o setor cultural foi um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19, mas que encontrou alternativas para não deixar a categoria desassistida.

“Em 2020 a gente não teve o Festival Folclórico, mas em 2021 nós fizemos a live para que os grupos pudessem receber recursos e repassar para quem é envolvido com essa questão da cultura. Em 2022 a gente começou a retornar às atividades culturais. A gente resgatou a data, o festival foi realizado em julho e aqui eu quero reconhecer o trabalho de cada um”, ressaltou Wilson.

O governador participou da reunião acompanhado da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima; do vereador Diego Afonso, candidato a deputado federal e presidente do União Brasil Manaus; e do deputado estadual Adjuto Afonso (União Brasil), candidato à reeleição.

Os representantes do movimento junino reconheceram o empenho do governador na realização de lives culturais para manter a economia do setor em movimento.

“Foi muito importante, principalmente no período da pandemia em que nós não íamos ter festival. Muita gente espera esse momento para tirar seu sustento, sua renda como costureiras, pessoas que trabalham com alegorias. Nós ajudamos muitas famílias”, disse Brenda Rocha, 28, integrante da quadrilha Marupiaras do Amazonas.

Ações para a cultura

O governo Wilson realizou mais de 5,9 mil atividades culturais, que tiveram a presença de mais de 4 milhões de pessoas, em três anos e meio. Os espaços culturais receberam 629 mil visitantes.

Durante a pandemia Wilson fomentou a cultura com mais de R$ 50,8 milhões em 13 editais como o “Fica na Rede Maninho”. Foram apoiados e incentivados 1.624 projetos; e 5,7 mil atividades artísticas foram realizadas por meio desses editais.

O governador lançou o Amazonas + Cultura para valorizar os artistas e se aproximar do cidadão. Também criou premiações e abriu 30 vagas nos Corpos Artísticos e 50 vagas no Liceu Cláudio Santoro. Wilson também levou a arte para o interior, com a abertura de 18 Salas de Cultura.

O apoio aos grandes eventos foi histórico. Wilson Lima destinou R$ 71 milhões para o Festival de Parintins em quatro anos. Para o Carnaval, foram R$ 9,8 milhões em patrocínio, com a geração de mais de 13 mil postos de trabalho de 2019 até 2022.

O Festival Folclórico do Amazonas recebeu R$ 9,6 milhões de 2019 até 2022. Mais de 70 grupos de dança, quadrilhas, tribos, cangaços e bois bumbás participam do evento.

Para as Cirandas, foram destinados R$ 5,6 milhões e mais de 6 mil postos de trabalho foram gerados em quatro anos.

Além disso, 844 mil pessoas estiveram presentes nas apresentações natalinas nos últimos três anos. Vinte municípios do interior receberam as apresentações do Natal Itinerante.

No Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro foram oferecidos 400 cursos fixos para 18 mil alunos matriculados entre 2019 a 2022.

