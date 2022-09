TSE recebe 16,8 mil denúncias de propaganda eleitoral irregular em app

Após um mês de funcionamento, o aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, recebeu 16.814 denúncias de propaganda eleitoral irregular de todo o Brasil. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o recorde foi registrado na última quinta-feira (15), quando foram registradas 1.088 denúncias em um só dia.

Até esta segunda-feira (19), as denúncias deram origem a 4.705 (26,19%) processos em tramitação no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) da Justiça Eleitoral. Cabe ao Ministério Público Eleitoral analisar cada denúncia e punir, se for o caso.

As denúncias feitas pelo aplicativo envolvem compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais e propagandas irregulares.

Os eleitores de Pernambuco foram os que mais denunciaram: 2.244 registros até o momento. Na sequência, aparecem os estados de São Paulo (2.200), Minas Gerais (1.837), Rio Grande do Sul (1.555) e Rio de Janeiro (1.125).

A região Sudeste, que concentra o maior número de eleitores do país, lidera o ranking, com 5.722 denúncias. Em seguida, vêm as regiões Nordeste (5.000), Sul (3.052), Centro-Oeste (1.852) e Norte (1.188).

Entre os cargos em disputa, a maior parte envolve as campanhas para deputado federal (5.777) e estadual (5.747). Depois, estão as de presidente (1.896), governador (1.115) e deputado distrital (547).

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Amazonino percorre bairros Zonas Norte e Leste de Manaus no “Jipe elétrico”

Wilson Lima almoça com trabalhadores da Honda e reafirma compromisso com a ZFM

Partidos gastam R$ 2 bilhões em campanha para deputado federal