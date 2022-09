“Amarelinho” colide contra poste e passageiros ficam feridos na avenida Autaz Mirim

Nas imagens divulgadas é possível notar a gravidade do impacto do veículo contra o poste

Manaus (AM) – Passageiros de um micro-ônibus alternativo, popularmente conhecido como “Amarelinho”, ficaram feridos durante um grave acidente de trânsito, na manhã desta quinta-feira (22), na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste.

Informações preliminares dão conta de que o motorista do transporte alternativo perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste instalado na avenida.

O acidente foi registrado por populares e condutores que passavam no local. Nas imagens divulgadas é possível notar a gravidade do impacto do veículo contra o poste. A frente do “Amarelinho” ficou destruída.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros, assim como a verdadeira causa do acidente. A perícia foi acionada para apurar as informações e a responsabilidade sobre a colisão.

A equipe dos agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local, para orientar os condutores.

Veja o vídeo:

