Wilson Lima destaca importância do Anel Viário de Humaitá e novos leitos de UTI no município

Humaitá (AM) – O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas Wilson Lima, destacou hoje, 23 de setembro, a importância do Anel Viário de Humaitá, entregue no seu Governo, para a economia do município. Ele anunciou que, até o fim do ano, a cidade vai ganhar leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Com o apoio do prefeito de Humaitá, Dedei Lobo, Wilson realizou carreata e uma caminhada pelas ruas da cidade.

“Apesar de a gente ter enfrentado o maior desafio de todos os tempos, entregamos, ontem, uma obra que é fundamental para esse município, que é o Anel Viário de Humaitá. Estamos abrindo caminho para o desenvolvimento. O prefeito Dedei estava lá me representando. Precisamos fazer com que o asfalto de Humaitá continue, nessa parceria do Estado e da Prefeitura. Estamos recuperando as ruas de Humaitá, para acabar com aquele lamaçal e aquela poeira”, disse Wilson.

Na saúde, os investimentos são da ordem de R$ 35 milhões. O hospital do município está sendo reformado para a instalação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O prefeito Dedei Lobo destacou, que na história do Amazonas, Wilson é o primeiro governador a instalar UTI no interior do estado.

“Eu fui o único prefeito do Amazonas que disse que ia botar UTI no interior e o senhor foi o primeiro governador a implantar UTI no interior do Amazonas. Então todos que estão aqui vieram em reconhecimento ao senhor. Nós estamos a poucos dias de uma eleição, esse povo aqui de Humaitá é grato, eles vão saber reconhecer”, afirmou Dedei Lobo.

Com os recursos repassados para Prefeitura, Wilson ajudou a pagar pessoal, materiais, medicamentos e insumos para o Hospital Regional de Humaitá. Wilson instalou uma usina de oxigênio no hospital, com produção de 13 metros cúbicos. Além disso, destinou um tomógrafo, aparelho ultrassonografia, monitores multiparamétricos, camas e carros de emergência.

Investimentos

Em obras, Wilson destinou R$ 53 milhões, entre concluídas, em andamento e a iniciar. Wilson investiu R$ 8 milhões na modernização da iluminação pública do município com a instalação de lâmpadas de LED. Além disso, está recuperando o sistema viário, ramais e vicinais.

No social, a atual gestão destinou o Auxílio Estadual permanente para 3.741 famílias, com R$ 150 mensais. Uma injeção de R$ 561.150 por mês na economia. Dos 44 restaurantes populares Prato Cheio, uma unidade está instalada em Humaitá. Foram destinados seis filtros SALTA-Z para levar água potável para as casas de Humaitá.

Na educação, Wilson destacou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2021. O Amazonas subiu quatro posições no Ensino Médio, de 12º para 8º lugar. Permanecemos na 5ª posição no Ensino Fundamental, nos Anos Iniciais. Nos Anos Finais, subimos do 9º para o 5º lugar. Os índices demonstram que, mesmo em pandemia, a educação estadual progrediu na gestão de Wilson.

