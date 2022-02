Damares diz que Bolsonaro é “presidente mais cor de rosa da história”

Em evento nesta quarta-feira, Damares Alves afirmou que o governo de Jair Bolsonaro é o que mais investiu nas mulheres na história do país

Brasília (DF) – A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou, nesta quarta-feira (23), que o presidente Jair Bolsonaro (PL) é o líder “mais cor de rosa da história” do Brasil.

A declaração foi dada durante o anúncio do repasse R$ 1,5 bilhão do Ministério da Saúde para investimento na rede de atenção materna e infantil. No evento, Damares afirmou que o governo de Bolsonaro é o que mais investiu nas mulheres.

“O presidente Bolsonaro é o homem mais cor de rosa da história, é o homem que mais investiu em mulheres. Nós fizemos uma somatória no mês passado de quanto foi investido em mulheres nos três anos do governo Bolsonaro. Passamos de R$ 240 bilhões (em investimentos) para mulheres. E aqui a gente vem hoje e apresenta uma ação que vai chegar a R$ 1,5 bilhão. O que é isso? Amor e respeito à mulher”, afirmou Damares.

Durante o evento, a gestora fez duras críticas à decisão da Justiça colombiana de descriminalizar o aborto até o 6º mês de gestação, anunciada na última segunda-feira (21).

“A morte de mulheres era usada para justificar uma pauta de morte que queriam estabelecer no Brasil. Vem o Brasil nesta semana e mostra para o mundo que é assim que se cuida de mulher. Não é chancelando a morte, é chancelando a vida”, disse a gestora.

“Se o governo Bolsonaro encerrasse hoje teria valido a pena tudo o que a gente sofreu até agora, todos os ataques. A gente mostra para o Brasil uma prova de amor à vida das mulheres e das crianças”, concluiu a ministra.

*Com informações do Metrópoles

