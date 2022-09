Manaus (AM) – Uma empresa de reciclagem foi alvo de criminosos no fim da tarde desta terça-feira (27), no bairro Educandos, na zona Sul da capital. A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança. A quantia de R$ 15 mil foi roubada do local.

A equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender o caso. Ao chegar no local os policiais tiveram acesso as imagens e levantaram as informações repassadas por testemunhas.

“Fizemos contato com outros donos de estabelecimentos da área para ter acesso as câmeras de segurança e constatamos que os cinco criminosos estavam em um carro modelo gol vermelho. Além disso fomos informados que no dia anterior um dos criminosos esteve no local observando a movimentação do estabelecimento, esse indivíduo foi reconhecido”, explicou o Capitão PM Otero, da 2ª Cicom.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um funcionário do local foi abordado por quatro criminosos na parte externa do estabelecimento. Em seguida a vítima é levada para a parte interna, onde mais cinco funcionários também são rendidos pelos assaltantes.

Nas imagens é possível notar que a quadrilha leva as vítimas para os fundos da empresa, local em que uma quantia de R$ 8 mil em espécie foi roubada. Além dessa quantia os assaltantes também transferiram por meio do pix a quantia de R$ 7.300 mil. Após o assalto os bandidos fugiram do local.

A polícia trabalha na área realizando as buscas pelo veículo utilizado pelos criminosos, afim de identificar e realizar a prisão dos mesmos.

A equipe de reportagem tentou entrar em contato com a empresa para mais esclarecimentos.

