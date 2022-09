Em debate, Ricardo Nicolau pede oportunidade e mostra suas propostas para o AM

Manaus (AM) – O candidato ao Governo do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade), participou, nesta quinta-feira (29), do último debate na televisão aberta. Nicolau usou o espaço para expor suas propostas para saúde, segurança pública e para acabar com o desemprego no estado.

Ricardo Nicolau lamentou a ausência do candidato à reeleição, Wilson Lima, e do candidato Amazonino Mendes no debate. Para o candidato do Solidariedade, a velha política foi representada no debate pelo senador Eduardo Braga, que também esteve presente.

“Lamento a ausência do candidato Amazonino Mendes e do ‘Omisso Lima’, que faltou sem justificativa de saúde. Ele deveria estar aqui para explicar muita coisa. O Eduardo já foi duas vezes governador, o Amazonino foi quatro vezes governador, prefeito de Manaus e senador. O ‘Omisso Lima’ está no cargo e foi uma decepção. Deixou faltar até oxigênio na pandemia. Todos eles já tiveram a chance e não fizeram”, relembrou.

O candidato disse, também, que o eleitor amazonense tem nas mãos, no próximo dia 2 de outubro, a oportunidade de mudar a história do estado. Ricardo Nicolau fez um balanço da campanha, a única capaz de tirar o Amazonas do fundo do poço e romper com o ciclo de revezamento de caciques políticos no poder há 40 anos.

“Fizemos uma campanha limpa, ética e respeitosa, com propostas para mudar o Amazonas de verdade, trazendo saúde de qualidade, segurança, desenvolvimento econômico, infraestrutura para garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Quero te pedir uma chance, uma oportunidade de ser teu governador. No dia 2 de outubro, você pode votar e mudar o Amazonas votando no 77.”

Na reta final da campanha eleitoral, Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas pesquisas de intenção de voto. Duas apurações divulgadas nesta semana mostram o candidato em segundo lugar, ultrapassando dois adversários, e chegando ao segundo turno.

Propostas para saúde

Ricardo Nicolau tem um plano para elevar a qualidade do atendimento e da infraestrutura do sistema estadual de saúde e torná-lo um dos melhores do país. As propostas preveem uma série de medidas, com destaque para a criação dos Centros de Atenção Integral à Saúde (CAIS), a construção de uma maternidade de alta complexidade e modernização das unidades existentes.

Gestor com larga experiência na saúde pública e privada, Ricardo Nicolau planeja a reorganização geral do sistema com mudanças de gestão e uso de tecnologia para zerar as filas de espera do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). Atualmente, estima-se que mais de 200 mil pessoas esperam para fazer exames, cirurgias e consultas na chamada ‘fila da morte’.

O candidato propõe a criação do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) Intermunicipal para os casos que precisem ser transferidos para Manaus. A ideia é que os pacientes do interior se desloquem para a capital com o procedimento já marcado, com transporte e ajuda de custo pagas pelo governo do Estado.

Para Manaus, Ricardo Nicolau quer ampliar as salas de urgência e emergência dos hospitais João Lúcio, na zona leste, e 28 de agosto, na zona centro-sul. Outra meta é construir uma maternidade de alta complexidade com mais de 300 leitos na zona Leste de Manaus, bem como ampliar a maternidade Ana Braga e fazer modernização das demais maternidades.

