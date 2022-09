Ricardo Nicolau destaca ações que salvaram vidas na pandemia da covid-19 no AM

Com 32 anos de experiência como gestor na iniciativa privada, Ricardo Nicolau também ressalta projetos para o sistema de saúde do Amazonas

Manaus (AM) – O candidato ao Governo do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade), destacou, na propaganda eleitoral gratuita, as ações que realizou na pandemia da Covid-19. Também destacou o papel do grupo Samel para salvar vidas.

“Na pandemia, não fiquei de braços cruzados vendo os meus irmãos amazonenses sofrendo sem assistência. Decidi colocar a estrutura da Samel para cuidar das pessoas. Implantei em tempo recorde um hospital de campanha que ajudou a salvar mais de 600 vidas. Com a cápsula Vanessa, milhares de vidas foram salvas em Manaus e no interior”, pontuou o candidato.

A experiência administrativa de mais de 30 anos do candidato no setor privado foi fundamental para ajudar centenas de famílias durante a crise gerada pela pandemia. Ricardo Nicolau assegura que está preparado para aplicar toda essa experiência para resolver os problemas crônicos do estado do Amazonas e tirar a saúde pública da UTI a partir de 2023.

“Se fiz tudo isso com recursos da Samel, imagine o que vou fazer pelo Amazonas como teu governador. Tenho 32 anos de experiência administrativa e competência para cuidar das pessoas. Te peço uma oportunidade”, finalizou.

Melhor saúde do Brasil

Ricardo Nicolau tem um plano para elevar a qualidade do atendimento e da infraestrutura do sistema estadual de saúde e torná-lo um dos melhores do país. As propostas preveem uma série de medidas, com destaque para a criação dos Centros de Atenção Integral à Saúde (CAIS), a construção de uma maternidade de alta complexidade e modernização das unidades existentes.

Somente no ano passado, os recursos estaduais destinados ao setor ultrapassaram R$ 3,1 bilhões e, ainda assim, há problemas na rede de saúde do Estado como, por exemplo, 200 mil pessoas esperando para fazer exames, cirurgias, e consultas na chamada ‘fila da morte’ do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

Para Manaus, Ricardo Nicolau irá ampliar as salas de urgência e emergência dos hospitais João Lúcio, na zona leste, e 28 de agosto, na zona centro-sul. Outra meta é construir uma maternidade de alta complexidade com mais de 300 leitos na zona Leste de Manaus, bem como ampliar a maternidade Ana Braga e fazer modernização das demais maternidades.

* Com informações da assessoria

