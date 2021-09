Pontos de ônibus em Manaus receberão lâmpadas de led

O serviço teve início na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova. | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), fiscalizou, durante o final de semana, a instalação da nova iluminação LED nas paradas e plataformas de ônibus da zona Norte. O serviço teve início na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, e faz parte do programa “Ilumina Manaus”, que já garantiu iluminação pública de qualidade para 99% da zona urbana da capital.

Conforme cronograma definido pela Unidade Gestora de Projetos de Energia (UGPM Energia), em 45 dias, 150 abrigos e plataformas devem receber serviços de manutenção elétrica e instalação de luminárias, totalizando 800 novos pontos de LED instalados.

Além da economia de energia elétrica, as 800 luminárias estão sendo instaladas para criar condições favoráveis de segurança aos passageiros. Cada abrigo tem a sua especificidade, como a parada de ônibus que fica na frente do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola que teve todas as luminárias e instalações elétricas furtadas.

“A maior parte dos locais que estamos atendendo teve seus cabos e luminárias furtados, nós vamos fazer esse trabalho de recomposição de cabos e instalação elétrica novamente. Por determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura Marcos Rotta, estamos iniciando aqui pela zona Norte, depois vamos fazer outras zonas da cidade”, explicou Elson Andrade, superintendente da UGPM Energia.

Mais segurança

Jessy Souza é usuária do transporte coletivo e como trabalha a noite, sofria com medo sempre que descia do ônibus.

“Eu quero parabenizar o prefeito da cidade de Manaus, a melhor coisa que ele está fazendo é essa iluminação para evitar os assaltos. Nós que somos usuários do transporte coletivo, para a gente é uma maravilha, porque está tendo muito assalto na cidade, e a gente precisa de iluminação. No meu caso, estou chegando agora do trabalho, me sinto mais segura. Só tenho a agradecer e parabenizar ao prefeito e à população que se sente feliz com a obra que ele está fazendo na cidade de Manaus”, agradece a moradora.



