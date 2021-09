Prefeitura abre inscrições para maratona Manaus Visão Hack Experience

Os participantes serão agrupados em equipes e terão 48 horas ininterruptas para desenvolver soluções tecnológicas | Foto: Marcely Gomes / Arquivo Semcom

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Visão Amazônica, abre nesta segunda-feira, 20/9, as inscrições gratuitas para a segunda maratona “Manaus Visão Hack Experience”.

O evento será realizado nos dias 22, 23 e 24/10, no Casarão da Inovação Cassina, no Centro Histórico de Manaus.

Os competidores e mentores que desejarem participar devem se inscrever até as 23h do dia 10/10, através do link https://www.manausvisaohack.com.br/ .

Com o tema “Cidades Inteligentes”, o objetivo da maratona de hackathon é desenvolver soluções tecnológicas, inovadoras e aplicáveis para a área de mobilidade urbana, a fim de otimizar os serviços prestados pela Prefeitura de Manaus.

O público-alvo do projeto é composto por programadores, profissionais ligados ao desenvolvimento de software, designers, empreendedores e demais interessados por temas sensíveis à administração pública.

O Instituto Visão Amazônica dará aos participantes suporte e orientação durante o processo criativo além do acesso a mentorias e palestras.

Na ocasião, os participantes serão agrupados em equipes e terão 48 horas ininterruptas para desenvolver soluções tecnológicas.

Hackathon

O termo hackathon é conhecido no universo da tecnologia como a junção das palavras em inglês hack (Programar bem) e marathon (Maratona).

O evento tem duração média de 48 horas e ocorre, em geral, nos fins de semana (sexta, sábado e domingo), sem interrupção.

Nesse período, os participantes devem pensar numa solução e a desenvolver de forma atrelada às tecnologias, como aplicativos, softwares ou hardwares, aos critérios estabelecidos pelos organizadores do evento.

