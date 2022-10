Segundo turno: Lula vê como “prorrogação” e Bolsonaro diz que mudança pode ser pior

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) falaram com a imprensa após a definição de que vão decidir o pleito pela Presidência da República no segundo turno. Lula disse, neste domingo (2), que será “apenas uma prorrogação”. O petista discursou, em São Paulo, logo após a divulgação do resultado do 1º turno das eleições de 2022.

“Durante toda esta campanha, a gente esteve à frente nas pesquisas de opinião pública, de todos os institutos, e eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições e eu quero dizer para vocês que nós vamos ganhar estas eleições. Isso é apenas uma prorrogação”, disse o candidato do PT.

O petista disse ainda que o segundo turno é uma chance de “amadurecer” as propostas e a “conversa com a sociedade”.

“Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Toda eleição que eu disputei foi no segundo turno, todas. O que é importante é que o segundo turno é a chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade. É de você construir um leque de alianças, um leque de apoio antes de você ganhar para você mostrar para o povo o que vai acontecer, o que vai governar este país”, disse Lula.

Sem mudança

Já Bolsonaro creditou o resultado das urnas ao impacto da inflação na popularidade do governo. O presidente aparece atrás do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a disputa de segundo turno. Ele discursou no cercadinho do Planalto.

“Eu entendo que tem muito voto que foi pela condição do povo brasileiro, que sentiu o aumento dos produtos. Em especial, da cesta básica. Entendo que há uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que podem vir para pior”, disse. “A gente tentou durante a campanha mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade”, completou.

