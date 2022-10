Prosamin+ convoca famílias para abrir processos de reassentamento na Suhab

O programa vai reassentar, ao longo de cinco anos, 2.580 famílias das áreas de intervenção de obras na comunidade da Sharp e no conjunto Industriário, no bairro Armando Mendes, zona leste, e na Manaus 2000.

Manaus (AM) – As 185 famílias da comunidade Manaus 2000, no bairro Japiim, zona sul de Manaus, que serão reassentadas pelo Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+) deram entrada, nesta quinta-feira (06/10) na abertura de seus processos na Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab).

O atendimento ocorreu no auditório da Secretaria de Educação e Desporto (Seduc), no mesmo bairro.

O programa vai reassentar, ao longo de cinco anos, 2.580 famílias das áreas de intervenção de obras na comunidade da Sharp e no conjunto Industriário, no bairro Armando Mendes, zona leste, e na Manaus 2000.

Com esta nova convocação, sobe para 619 o número de famílias em processo de desapropriação. Os outros 434 atendimentos foram direcionados à Comunidade da Sharp.

“A partir do perfil do imóvel e dos moradores, será definido se a família receberá indenização, bônus-moradia, auxílio-moradia ou terá acesso a uma unidade habitacional construída pelo programa”, explicou a subcoordenadora Social da UGPE, Viviane Dutra.

De acordo com o diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro, o atendimento às famílias ocorre de forma gradual. Após a entrega da documentação, os moradores passarão por uma entrevista socioeconômica onde será decidido a solução para cada um.

“Nós recebemos, anteriormente, as famílias da comunidade da Sharp e, agora, estamos avançando para a Manaus 2000. Quando entramos com esse tipo de programa, além de ofertarmos a unidade habitacional, damos chance para que a pessoa receba um percentual de valor para que possa verificar um aluguel, investir em outro imóvel, usar de entrada. A pessoa se sente assistida de uma forma que tenha opção de escolha e verificar se estão de acordo com o valor ofertado”, explicou.

Moradora da comunidade Manaus 2000 há mais de 15 anos, a auxiliar de serviços gerais, Maria Eugênia, 48 anos, relembra as dificuldades enfrentadas em época de chuva.

“Quando chove fica muito perigoso, a minha casinha é de madeira, não tem muita segurança. Um tempo atrás, quando alagava, ficava faltando dois dedinhos para a água chegar dentro de casa. Nós tínhamos que sair, deixar a casa lá. Para mim, o Prosamin é tudo, o meu sonho é sair de lá, ter minha casinha de alvenaria, o meu cantinho para viver sem risco”, comemorou.

Josenilda Monteiro, 47, mora na Manaus 2000 há 13 anos, com o marido e o filho. A dona de casa enfrentou, ao longo de sua estadia na comunidade, fortes chuvas, sob risco de desabamento de sua residência.

“É muito perigoso! Quando alaga tem cobra, jacaré, nós temos medo de chover e a casa cair”.

Viviane Dutra explicou que o Governo do Estado já está construindo as primeiras unidades habitacionais do Prosamin +. É um conjunto de 32 apartamentos na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim.

“O Parque Residencial vem com uma nova tipologia, mais moderna. Até dezembro, pretendemos estar com unidades prontas para a entrega, justamente para essas famílias que estamos abrindo processo hoje”, frisou

*Com informações da assessoria

