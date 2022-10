Maíra Cardi teria descoberto que Arthur Aguiar tinha três amantes, diz colunista

O relacionamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar chegou ao fim novamente – após uma série de polêmicas envolvendo o casal no passado. Segundo fontes da colunista Fábia Oliveira, o término é novo, mas o motivo é antigo.

A coach fitness teria descoberto que o marido vinha se relacionando com outras três mulheres desde antes do confinamento do BBB22. De acordo com a coluna, o ator esteve com uma deles três dias antes de entrar no reality show.

A descoberta foi feita por meio de um vídeo, entregue a Maíra no dia da final do programa. Confrontado, Arthur teria, então, confessado que mantinha três amantes, mas a esposa escolheu seguir com o casamento por mais alguns meses.

Fábia ainda apontou que os dois se separaram em junho deste ano, mas retomaram o relacionamento um tempo depois. A “gota d’água” aconteceu quando Maíra descobriu uma nova traição e terminou o casamento de forma defitiniva.

Segundo a colunista, Arthur até tentou reverter a situação, porém encontrou a ex-esposa irredutível. Os dois, inclusive, já estão morando em locais separados.

O anúncio do término foi feito nesta quinta-feira (06) por meio de um post no Instagram. A coach fitness revelou que os dois haviam terminado e que, agora, seguiriam um caminho separado. Eles são pais de Sophia, de três anos de idade.

*Com informações do Fofocalizando

