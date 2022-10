Vídeo: Incêndio em área de mata assusta moradores no Dom Pedro

Manaus (AM) – Um incêndio de grandes proporções, causou pânico a moradores da avenida Manoel Borba Gato, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital. O sinistro aconteceu na manhã deste sábado (8), e foi registrado por moradores do local.

De acordo com as informações repassadas por moradores à equipe do Portal Em Tempo, o incêndio iniciou por volta das 11h30, momento em que um homem até o momento não identificado estava colocando fogo em lixos próximo a área de mata do endereço mencionado. A ação foi registrada por câmeras de segurança de residências do local.

Nas imagens divulgadas é possível perceber o momento em que o homem está de cócoras queimando o lixo, em determinado momento ele percebe que o fogo se alastra e a partir daí ele perde o controle do fogo. O homem sai correndo e fogo se espalha no local.

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros (CBMAM) que ao chegar ao local consegue controlar as chamas. A fumaça causou transtornos aos moradores da região que também ficaram apavorados com o risco de o fogo atingir casas.

Homem flagrado por câmeras de segurança ateando fogo em área de mata

Populares que passavam pelo local registraram com câmeras de celular, a grande fumaça no local. O corpo de bombeiros apagou o incêndio. Ninguém ficou ferido, bem como não houve perdas materiais. A polícia irá investigar a autoria do sinistro.

