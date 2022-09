Homem esfaqueia mulher na frente da filha e depois coloca fogo na casa

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem teria esfaqueado a companheira após ela ter se negado a abraçá-lo

Um desentendimento entre casal resultou em um incêndio residencial, na quadra 04, Conjunto 14, no Setor Leste da Estrutural, nesta sexta-feira (30). Os dois foram encaminhados ao Hospital de Base do DF (IHBDF) com ferimentos de faca. O caso é investigado pela 8ª DP (SIA) como tentativa de feminicídio.

No local, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) encontrou duas pessoas em frente ao imóvel em chamas, com bastante volume de fumaça vinda de dentro. O homem, de 55 anos, companheiro da outra vítima, apresentava autolesão por cortes nos pulsos e ferimentos pelo corpo. Ele estava consciente, orientado e estável.

Por sua vez, a mulher, de 45, tinha perfurações nas regiões do tórax e braço. Segundo os investigadores, ela está internada em estado grave no IHBDF.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem teria esfaqueado a companheira após ela ter se negado a abraçá-lo. Uma das filhas do casal, de 15 anos, presenciou a cena. De acordo com ela, os pais estavam em processo de separação.

“Após esfaquear a mulher, ele tentou se suicidar com a faca e, a princípio, colocado fogo na casa. O homem foi autuado em flagrante pela tentativa de feminicídio e pelo incêndio. Estamos aguardando ele receber alta para o trazermos à delegacia. Enquanto isso, ele permanece sob custódia da polícia no hospital e não corre risco de morte” , detalhou o delegado-adjunto da 8ª DP, Thiago Peralva.

O casal possui três filhos, sendo uma menor de idade. Segundo familiares ouvidos pela polícia, o homem vinha ameaçando a companheira há algum tempo.

O combate ao incêndio teve a duração de aproximadamente 20 minutos. As chamas ficaram contidas em um cômodo, evitando que se propagassem para outras dependências da casa, bem como para imóveis vizinhos.

Devido às altas temperaturas do incêndio, dois botijões de gás atingido se inflamaram e precisaram ser retirados do interior do imóvel. Logo após o incêndio ser controlado, foi realizado o procedimento de rescaldo.

A Polícia Civil e a Perícia de Incêndio do CBMDF foram acionadas para o local.

*Com informações do Metrópoles

