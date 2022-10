Candidatura de Wilson Lima recebe apoio de federações de pescadores no Amazonas

Manaus (AM) – Representantes de três federações de pesca do Amazonas que, juntas, reúnem 174 mil filiados confirmaram apoio à reeleição de Wilson Lima (União Brasil) para o Governo do Amazonas, neste sábado, 08 de outubro. O governador venceu o 1º turno com mais 819 mil votos, 42,82% do total.

Wilson recebeu o apoio da Federação dos Pescadores do Amazonas (Fepesca-AM), representada por Walzenir Falcão; da Federação dos Sindicatos dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Estado do Amazonas (Fesinpeam), representada por Raimundo Braga; e da Federação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura do Amazonas (Fetape-AM). As três federações contemplam 184 entidades de pesca entre colônias, sindicatos e associações.

Outros apoios

Nesta primeira semana de campanha para o 2º turno, Wilson tem recebido diversas declarações de apoio à reeleição. Nesta última sexta-feira, o deputado estadual eleito com mais de 20,8 mil votos, Rosenha (PMB), declarou apoio ao atual governador do Amazonas. No primeiro 1º turno ele apoiou Amazonino Mendes (Cidadania).

Também apoiador de Amazonino no 1º turno, o segundo candidato para o cargo de deputado federal mais votado da Federação PSDB/Cidadania, com 14,8 mil votos, Israel Paulain, declarou apoio a Wilson nesta sexta-feira. O deputado Serafim Corrêa (PSB), que fazia parte da coligação de Ricardo Nicolau, também declarou voto em Wilson.

Quatro políticos que apoiaram o candidato Eduardo Braga (MDB) no 1º turno, agora apoiam Wilson. Entre eles, os prefeitos de Silves, Raimundo Paulino, e de Anori, Reginaldo Nazaré.

O candidato do União Brasil tem o apoio de 43 prefeitos, incluindo David Almeida, prefeito de Manaus.

Os candidatos aos cargos de deputado, vereador Sassá da Construção Civil e Valdemir Santana, ambos do PT, que estavam com Braga declararam que irão caminhar com Wilson.

Wilson tem o apoio da maioria dos deputados estaduais eleitos, entre eles, os mais votados: Roberto Cidade, Joana Darc, Felipe Souza, Alessandra Campelo e Abdala Fraxe.

