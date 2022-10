Quarteto é preso em laboratório de drogas na Zona Norte de Manaus

O local é conhecido pela atuação de criminosos com o tráfico de drogas

Manaus (AM) – Em um laboratório de drogas, Marcela Oliveira da Silva; Rafael Souza de Pires, de 43 anos; Alexandre Cabral de Souza, 48 anos, e Henrrique Izel Doce, de 25 anos, foram presos em flagrante embalando entorpecentes, na manhã desta segunda-feira (10). A prisão ocorreu em uma residência localizada na travessa Poliana, no bairro Riacho Doce, na Zona Norte da capital.

Conforme as informações repassadas pela equipe policial da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os agentes receberem uma denúncia anônima informando que no local ocorria produção e comercialização de drogas.

“Nós recebemos várias denúncias, de que no local havia vários indivíduos embalando diversos tipos de entorpecentes. Imediatamente, acionamos as equipes que estavam de serviço para fazer um cerco e prender os criminosos. As equipes se deslocaram até o endereço e constataram o fato, onde surpreendemos os elementos que estavam embalando os entorpecentes para, posteriormente, vender”, explicou o capitão PM, Dimas, da 6ª Cicom.

Ainda conforme a autoridade policial, o local é conhecido pela atuação de criminosos com o tráfico de drogas. Além disso, o capitão falou que Rafael já tem passagem pelo crime de tráfico de entorpecentes e que no local o homem atuava como gerente do tráfico.

Conforme a polícia, o laboratório funcionava no fundo da residência. Com os criminosos foram apreendidas 750 trouxinhas de pedra de oxi; 2 pedras de oxi (100 gramas cada); 700 gramas de droga tipo skunk, 4 balanças de precisão; celulares e mais de mil materiais de embalagens para as drogas.

Os presos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi apresentado. Agora eles estão à disposição da Justiça. Os criminosos irão responder pelo crime de tráfico de drogas.

