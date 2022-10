Serasa conecta brasileiros que pretendem quitar dívidas a empresas de crédito

Nos últimos anos a Serasa Experian passou por uma profunda transformação e vem revolucionando a forma como o brasileiro cuida da sua vida financeira. Através do site e aplicativo Serasa, um dos mais acessados no setor de finanças do país, reuniu em uma única plataforma mais de 75 milhões de brasileiros que desejam pagar dívidas, aumentar sua pontuação de score e obter crédito, com empresas de diversos setores que tinham dificuldade de chegar até essas pessoas.

Com o objetivo de reduzir ainda mais os obstáculos impostos pela necessidade de digitalização, nem sempre presente em empreendimentos pequenos e médios, a Serasa adiciona a seu portfólio a Nogord.io, que dará mais velocidade à conexão dessas empresas ao maior ecossistema de crédito e cobrança do país.

A Nogord.io é reconhecida no mercado brasileiro de fintechs pelo software que automatiza a tomada de decisões de crédito de forma bastante simples e eficiente, sem a necessidade de codificações. A ferramenta permite inclusive a não-programadores criar ou alterar o fluxo de decisão de forma totalmente visual e rápida, reduzindo o tempo de mercado e o esforço investido em projetos de tecnologia.

“Com a Nogord.io vamos multiplicar a quantidade de empresas integradas ao nosso ecossistema de crédito, oferecer ainda mais assertividade ao mercado e simplificar a jornada do consumidor no ambiente digital”, diz Silvio Frison, vice-presidente da Serasa Experian. “Milhões de brasileiros que precisam renegociar dívidas e buscar crédito de forma responsável terão acesso simples e ágil a ofertas personalizadas, organizando suas vidas num só lugar e realizando seus sonhos” , complementa o executivo. Criada em 2018, a ferramenta Nogord.io pertencia à OpenCo, dona da Geru e da Rebel.

Prioridade ao crédito

Adicionando a inteligência da Nogord.io no portfólio, a Serasa Experian poderá promover melhorias para qualquer mecanismo de seu ecossistema, como cobrança, negociação de dívidas, análise de fraudes e outros, embora a prioridade inicial seja a concessão de crédito devido ao momento desafiador do setor e à complexidade das integrações com os credores. Agora, será acelerada a integração com milhares de pequenas e médias empresas que não são digitalizadas o suficiente para se comunicar com os marketplaces em tempo real.

Frison revela que com a aquisição da Nogord.io, a Serasa projeta melhorar a saúde da carteira de crédito dos parceiros, gerando ofertas mais personalizadas para cada perfil de público, aumento de produtividade, redução de custos, flexibilidade para os credores e melhores taxas de aprovação e conversão.

“Além dos benefícios para as empresas parceiras, o principal benefício é poder oferecer mais opções de crédito aos consumidores” , completa.

A aprovação da Nogord.io ao portfólio da Serasa Experian ainda está em avaliação pelos órgãos responsáveis.

Investimentos e aquisições

A Serasa Experian vem fazendo investimentos substanciais para também se tornar líder em B2C e ajudar a vida financeira dos brasileiros. Além dos investimentos internos, em pessoas e tecnologia, fez também aquisições e investimentos minoritários. Nos últimos dois anos, anunciou a compra da BRScan, Brain Ag, Pague Veloz e MOVA (essa última, sujeita à aprovação do órgão regulador), além do investimento nas fintechs Traive e PayHop. A Nogord.io se encaixa no mesmo propósito de transformação empresarial.

Serasa Experian

A Serasa Experian atua na América Latina em serviços de informações para apoio na tomada de decisões das empresas. No Brasil, é sinônimo de solução para todas as etapas do ciclo de negócios, desde a prospecção até a cobrança, oferecendo às organizações as melhores ferramentas.

Com profundo conhecimento do mercado brasileiro, conjuga a força e a tradição do nome Serasa com a presença mundial da Experian. Criada em 1968, uniu-se à Experian Company em 2007. Responde on-line/real-time a 6 milhões de consultas por dia, auxiliando 500 mil clientes diretos e indiretos a tomar a melhor decisão em qualquer etapa de negócio.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Abraciclo estima produzir 630 mil unidades de bicicletas em 2022

Setor de serviços avança no Amazonas

Quarto lote de benefícios dos para taxistas e caminhoneiros começa a ser pago na terça