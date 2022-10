Espaços culturais recebem programação gratuita de teatro, dança e comédia, de quarta a sexta-feira

Manaus (AM)– O Teatro Gebes Medeiros, o Largo de São Sebastião e o Centro Cultural dos Povos da Amazônia serão palco de shows de comédia, teatro, dança do ventre e muito mais na programação do Circuito +Cultura, nesta semana.

Promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a iniciativa segue até o dia 27 de outubro, com espetáculos gratuitos para o público.

A programação inicia na quarta-feira (19), às 19h, no Teatro Gebes Medeiros, com o espetáculo de teatro “Ensaio de Despedida”. Assinada pelo Ateliê 23, a montagem tem classificação indicativa de 12 anos.

Na quinta-feira (20), as atividades no Largo de São Sebastião serão realizadas das 18h às 20h. Quem abre a programação é o espetáculo de teatro “Carruagem de Histórias”, da Coletivo de Histórias. Na sequência, tem apresentação do cantor Adriano Arcanjo. As atrações têm classificação livre.

Ainda na quinta, o Teatro Gebes Medeiros recebe, às 19h, o espetáculo teatral “O Homem que Marcha”, da Espatódea Trupe. A classificação é de 16 anos.

A sexta-feira (21) reserva atrações para todos os públicos. No Centro Cultural dos Povos da Amazônia, das 9h às 10h, será apresentado o espetáculo de dança do ventre, “O Reencontro com as Deusas”. O Largo de São Sebastião, às 18h, recebe o espetáculo de circo, “O Sarau do Feupuudo” e, às 19h, tem apresentação musical com a cantora Bel Martine.

O Teatro Gebes Medeiros também entra no circuito cultural de sexta-feira, às 19h, com o stand up comedy de Marcos Paiva, “Telese é Mano”, recomendado para espectadores a partir de 16 anos.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Mercado Adolpho Lisboa é ícone de arquitetura e história de Manaus

Venda de ingressos promocionais para show do Oficina g3 finaliza nesta semana

Festival de Teatro da Amazônia divulga vencedores