Instituto de advocacia amplia projetos sociais na região Norte

Manaus (AM) – Organização do terceiro setor e braço de investimentos sociais do Nelson Wilians Advogados, o Instituto Nelson Willians (INS) se prepara para impulsionar ações sociais na Região Norte.

A presidente da organização, Anne Wilians, desembarcou em Manaus na quinta-feira (20) para reforçar as parcerias para a atuação. Formada em Direito e Administração, ela dedica a vida a projetos de educação e defesa de direitos, por meio do Instituto criado em 2017.

“O nosso mote ‘Educação e Direito para alcançar Justiça Social’, aliado à nossa missão de democratização de oportunidades, tem transformado a vida de jovens e mulheres por todo o Brasil. E fazemos isso atuando em rede, ou seja, conectados às diversas organizações sociais do país que impactam a vida das juventudes”, diz.



Já são mais de 60 mil pessoas impactadas diretamente pelos projetos do INW em Educação e Direito e mais de 140 organizações sociais parceiras que trabalham na educação profissionalizante e inclusão produtiva de jovens.



Veja os projetos desenvolvidos pelo instituto no Amazonas:

“Líderes que Inspiram” : permite que jovens atendidos em organizações sociais parceiras tenham acesso ao ambiente profissional do Nelson Wilians Advogados e Nelson Wilians Group.

: permite que jovens atendidos em organizações sociais parceiras tenham acesso ao ambiente profissional do Nelson Wilians Advogados e Nelson Wilians Group. “Compartilhando o Direito” :com atuação em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) nas comunidades ribeirinhas e indígenas, como a Comunidade do Tumbira e Aldeia Três Unidos, do Povo Kambeba, para levar conhecimento e ações de conscientização sobre direitos fundamentais.

:com atuação em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) nas comunidades ribeirinhas e indígenas, como a Comunidade do Tumbira e Aldeia Três Unidos, do Povo Kambeba, para levar conhecimento e ações de conscientização sobre direitos fundamentais. “Educação para a Cidadania Global para o Estado de Direito”: um projeto em parceria com a UNESCO, firmado em abril, para fomentar a educação para a cidadania global em comunidades vulneráveis em algumas regiões do Brasil.



“No dia 28 de outubro, executaremos, em Manaus, o Projeto Líderes que Inspiram, com a organização social O Pequeno Nazareno. Temos voluntários conectados na ação para ajudar na experiência social de inspiração e ampliação do repertório sobre mercado de trabalho. Nos próximos cinco anos, desenvolveremos no Norte do País o projeto em parceria com a UNESCO. É um projeto de grande impacto social”, adianta Anne Wilians.



Nesses cinco anos de história do Instituto, a presidente destaca que o ser humano, o sujeito de direitos, esteve e continua no centro de todas as iniciativas.