Prefeitura realiza ordenamento de ambulantes na Ponta Negra

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus realizou, na tarde desta terça-feira (25), ação de ordenamento de ambulantes no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste.

Por conta das festas de fim de ano e início da programação natalina, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) detectou um grande volume de ambulantes irregulares atuando no local.

“Estamos conversando com todos os ambulantes que não possuem autorização para atuar neste espaço, para que eles busquem um outro local e depois procurem a Semacc para se regularizar. A determinação do prefeito David Almeida é que eles não fiquem sem trabalhar, mas que busquem um novo espaço, porque o calçadão da Ponta Negra já possui o número certo de ambulantes devidamente autorizados”, explicou o secretário da Semacc, Wanderson Costa.

A ação de ordenamento foi realizada em parceria com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Guarda Municipal e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). De acordo com o diretor de Comércio Informal da Semacc, Roberto Bezerra, as ações serão realizadas de forma preventiva.

“Estamos aqui com 30 fiscais orientando os vendedores irregulares. E, vamos dar continuidade à ação. A orientação é que eles procurem três pontos em bairros e depois busquem a secretaria para que possamos avaliar o novo espaço e, a partir daí, regularizar o trabalhador”, destacou Roberto Bezerra.

Para a advogada Thais Breves, que passeava com a família no calçadão, a ação de ordenamento é muito importante. Não só pelo aspecto da regularização dos ambulantes, que vão poder trabalhar mais tranquilos, mas também para garantir melhor higiene e segurança para a população e turistas que visitam o complexo.

“É importante que se dê oportunidade a quem mais precisa, mas as ações de ordenamento são necessárias, sim, até pela questão sanitária, que a regularização garante, e para trazer mais organização e atrair mais turistas. Acaba que todo mundo ganha: ambulantes e população. O local está muito bonito, acredito que este ano é o Natal mais bonito da nossa orla, e eu estou doida para ver tudo isso pronto”, enfatizou a advogada.

