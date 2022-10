Vídeo: carreta pega fogo em avenida de Manaus e deixa trânsito congestionado

Manaus (AM) – Uma carreta pegou fogo e deixou motoristas assustados, na tarde desta quarta-feira (26), na avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus. Em vídeos, registrados por pessoas que passavam pelo local, o veículo aparece com um gerador em chamas e condutores tentando conter o fogo. Motoristas ficaram preocupados em passar pela localidade e alguns reclamavam do congestionamento ocasionado pela situação.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para apagar as chamas. O tenente Altaci afirmou que o princípio de incêndio começou depois que o gerador entrou em curto-circuito. De acordo com o CBMAM, os condutores da carreta tentaram utilizar um extintor de incêndio para conter as chamas, mas não conseguiram sucesso.

Segundo o tenente, que atendeu a ocorrência, o material que pegou fogo era de borracha e a equipe agiu com rapidez, evitando que a vegetação ao redor e a fiação elétrica fossem atingidos.

“Foram usados 2 mil litros de água para conter esse incêndio, o material que estava queimando era borracha, um material sólido. Foi feito o controle por cinco bombeiros militares, de maneira que o local está em segurança”, afirmou o profissional.

