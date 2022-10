Fãs se preparam para show do Oficina G3 nesta sexta (28)

Com formação original, os músicos celebram 20 anos do icônico trabalho que embalou os louvores cristãos do final dos anos 90

Manaus (AM)- A espera acabou. O show comemorativo “Humanos”, da banda paulista Oficina G3, protagoniza, nesta sexta (28), às 20h, no Podium da Arena da Amazônia, o retorno provisório de uma das maiores expressões do rock gospel brasileiro.

Com formação original, os músicos celebram 20 anos do icônico trabalho que embalou os louvores cristãos do final dos anos 90. À época, mais de 100 mil cópias do trabalho foram vendidas.

O público de Manaus vai poder acompanhar, talvez pela última vez, o vocalista PG; Juninho Agram, na guitarra; Jean Carlos, nos teclados; Duca Tambasco, no baixo e Walter Lopes e Lufeh nas apresentações da bateria.

Quem não quiser ficar de fora do show pode adquirir os ingressos com valores de R$ 75 (pista humanos) e R$ 150 (VIP G3) em três postos físicos na capital amazonense: Shopping da Bíblia (Centro e Manôa); Shopping Sumaúma (Cheirinhos de Monik) e também continuam disponíveis na plataforma oficial da banda: www.clubedoingresso.

Já no dia do show, a bilheteria da Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, começa a vender os ingressos a partir da 9h. Os portões serão abertos às 18h.

Nostagia

A turnê do Oficina G3 foi iniciada no dia 29 de setembro, em São Paulo, e a banda já passou por diversas cidades brasileiras, como Belo Horizonte, Fortaleza e São Luiz e, de acorodo com os produtores locais do show, a Celebrar Produções, todos os eventos tiveram os ingressos esgotados com apresentações repletas de nostalgia.

Até chegar em Manaus, ainda vai passar por Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e Natal. No total, serão 27 espetáculos fechando em 11 de novembro, na cidade de Vitória-ES. Serviço: Oficina G3 – show ‘Humanos’Data/hora: Dia 28 de outubro, às 20h.Local: Podium da Arena da Amazônia, avenida Constantino Nery.

Ingressos: Site oficial da banda: www.clubedoingresso.com; Shopping da Bíblia (Centro e Manôa), Shopping Sumaúma (Cheirinhos de Monik) e no dia do show na Arena da Amazônia, a partir da 9h.

Informações: (92) 98822-7123

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

