Em quebra de protocolo, papa vai à embaixada russa falar sobre Ucrânia

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que o papa passou cerca de 30 minutos na embaixada, que fica perto do Vaticano.

O Papa Francisco foi à embaixada da Rússia junto à Santa Sé nesta sexta-feira para transmitir sua preocupação com a invasão russa da Ucrânia ao embaixador russo, em uma quebra sem precedentes do protocolo diplomático.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que o papa passou cerca de 30 minutos na embaixada, que fica perto do Vaticano.

“Ele foi expressar sua preocupação com a guerra”, disse Bruni à Reuters. Bruni não comentou sobre uma reportagem que afirmou que o papa, de 85 anos, havia oferecido a mediação do Vaticano.

Acreditava-se ser a primeira vez que um papa foi a uma embaixada para falar com um embaixador em um momento de conflito. Os enviados estrangeiros são normalmente convocados pela Secretaria de Estado do Vaticano ou se reúnem com o papa no Palácio Apostólico.

Em uma entrevista com a Reuters em 14 de fevereiro, antes da invasão, o embaixador da Ucrânia no Vaticano, Andriy Yurash, disse que Kiev estaria aberta a uma mediação do conflito pelo Vaticano.

Em uma declaração na quinta-feira, o Secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, disse que a Santa Sé esperava que aqueles que têm nas mãos o destino do mundo tivessem um “vislumbre de consciência”.

Líderes mundiais acusaram o presidente russo, Vladimir Putin, de uma flagrante violação do direito internacional ao lançar o maior ataque de um Estado contra outro na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Leia mais:

Talibã pede a Rússia e Ucrânia que resolvam conflito ‘de forma pacífica’

Líderes políticos do Brasil se posicionam em meio à guerra entre a Rússia e Ucrânia

‘Meus parentes na Ucrânia estão abrigados no porão de casa’, diz brasileira