Feira Internacional de Artesanato e Decoração Nações & Artes retorna a Manaus, em clima de Copa do Mundo

O evento apresenta produtos artesanais de diversos países, incluindo alguns que estarão no principal campeonato de futebol do mundo

Manaus (AM) – A Feira Internacional de Artesanato e Decoração Nações & Artes está de volta à capital do Amazonas, a partir desta quinta-feira (03), em clima de Copa do Mundo. O evento apresenta produtos artesanais de diversos países, incluindo alguns que estarão no principal campeonato de futebol do mundo, como Brasil e Grécia.

O idealizador do evento, Juliano Michei, ressalta que a feira é uma oportunidade de conhecer os costumes, produtos e a cultura de países que estarão na Copa. A Feira Internacional funcionará até o dia 30 de novembro na Praça de Eventos Rio Solimões, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. A entrada é gratuita.

Cada stand é ambientado com itens da sua região de origem e expõe produtos diversos, como tapeçaria, vestuário, produtos para casa, acessórios, jóias, tecidos, artigos de decoração, bijuterias e obras de arte. A feira já passou por mais de 50 cidades brasileiras e, agora, volta a Manaus para difundir a cultura das nações.

Segundo Juliano Michei, os consumidores podem adquirir itens variados e colecionar lembranças de diferentes partes do mundo, a partir de R$ 15.

*Com informações da assessoria

