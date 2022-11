‘Arte Sem Fronteiras’ leva cultura ao Prosamim da Zona Sul de Manaus

Manaus (AM) – A Instituição Educacional e Cultural Arte Sem Fronteiras, em parceria com o Governo do Estado do Amazonas, irá promover aulas de diversos segmentos culturais como dança, música, teatro e outros, bem como fomentará a cultura popular por meio da educação aos moradores do conjunto Prosamim, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus.

As atividades devem começar em janeiro de 2023 e serão realizadas na sede da instituição, que terá novo endereço. Atualmente, o grupo tem sede na avenida Duque de Caxias, no bairro Praça 14 de Janeiro, e agora seguirá para a rua Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus.

As aulas serão coordenadas pelo coreógrafo, diretor da companhia e mestrando em Dança na Universidade Federal da Bahia (UFBA), Wilson Júnior, pelo professor e mestre em Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Alisson Moura, e pelo advogado Ernandes Herculano, mestre em Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O grupo terá o apoio da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) e da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

O coreógrafo e fundador do Arte Sem Fronteiras, Wilson Júnior, agradeceu o incentivo do governador do Amazonas, Wilson Lima, do deputado federal Saullo Vianna, e da deputada estadual Joana Darc, ambos do União Brasil, que apostam no projeto como mecanismo de desenvolvimento de crianças, jovens e adultos, e todos estão com boas expectativas para esse trabalho educacional.

“Isso é fruto de um trabalho que, ao longo dos anos, vem sendo feito com muito compromisso e seriedade. Agradeço ao governador Wilson Lima e todos os secretários de sua gestão por abraçarem essa causa. Não é apenas o Arte Sem Fronteiras que ganha, mas também toda população manauara, pois nosso povo precisa de cultura e arte, e assim como o esporte, a cultura também proporciona melhores condições de vida para as pessoas”, disse.

Utilidade pública

Vale ressaltar que em 2021, a instituição foi reconhecida como Utilidade Pública após aprovação do Projeto de Lei n° 355/2021, de autoria do deputado estadual Adjuto Afonso (União Brasil), na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), e sancionada pelo governador Wilson Lima.

“Aos poucos vamos construindo nosso legado, mas podem ter certeza que eu e minha equipe sempre iremos trabalhar para fazer o melhor. Nós formamos muitos bailarinos ao longo dos anos e queremos continuar com essa formação agora com novos seguimentos artísticos Música, teatro, artes visuais, dança, artesanato e curso de idiomas”, reitera.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Centro de Artes da Ufam oferece curso de Yoga e Meditação

Clã Marikawa e Chermie mostram força da cultura em mostra de arte

Amazonas divulga calendário de novas exposições de artes visuais