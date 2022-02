Arthur e Douglas discutem após tentar combinar votos: ‘Parece um Imbecil’; veja vídeo

No quarto líder, Douglas, Scooby, Arthur e Paulo André tentavam analisar as possibilidades do paredão, entretanto, sem sucesso

Os ânimos ficaram exaltados, na madrugada deste sábado (26), no “BBB 22”. Douglas e Arthur acabaram discutido por conta de votos.

No quarto líder, Douglas, Scooby, Arthur e Paulo André tentavam analisar as possibilidades do paredão, entretanto, sem sucesso.

Arthur usou o tabuleiro do líder para montar uma série de cenários do próximo paredão. A estratégia do ator era de salvar Tiago e Douglas do paredão.

Em um determinado momento, porém, Arthur sugeriu o voto na Laís. Mas, D.G disse que não vota mais na médica e acredita que nem ela vota nele. Arthur, porém, questionou: ‘Mas você acha que ela não vota em você nem para se salvar?” e Douglas disse que prefere ‘pagar para ver’.

“Se você não quer, não quer mano.”, pontuou Arthur. “Então tá, não quero, é isso. Na sua cabeça tá tudo certo. Obrigado pela sua estratégia, agradeço muito.”, rebateu D.G.

“Minha estratégia não, já tô no paredão também.”, respondeu Arthur enquanto saia do quarto do líder.

Paulo André que acompanhava a discussão chamou os brothers de imaturos: “Vocês parecem crianças, mano.”

DG respondeu: “Eu pareço criança?”. O atleta responde: “Sim, você e ele”. Arthur já do lado de fora: “Tu tá sempre certo, velho.”. Douglas se irrita, bate a porta na cara de Arthur e fala: “Vai tomar no c*. Caralh* mano, porra, o moleque parece um imbecil, velho.”

🚨TRETA! Arthur e Douglas discordaram da opção de voto, DG disse que não vota em Lais e Arthur não vai em Vyni #BBB22 pic.twitter.com/xB8nHitQCK — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) February 26, 2022

Leia mais:

Pedro Scooby e Paulo André vencem a prova do líder no BBB 22

BBB22: Após Lucas errar pronome, Natália apoia o brother e chama Linn de “ele”

Bruna Gonçalves é a 5ª eliminada do BBB22 com 76,18% dos votos