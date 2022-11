Saneamento básico de Manaus ganha destaque entre capitais do Norte e Nordeste

Manaus (AM) – Manaus se destacou como a capital que mais investiu em saneamento básico das regiões Norte e Nordeste nos últimos anos. Ao todo, mais de R$ 600 milhões foram injetados em serviços de água e esgotamento sanitário. Nesta sexta-feira (18), o prefeito David Almeida recebeu uma placa de homenagem da empresa Águas de Manaus.

A solenidade de entrega foi realizada no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Na ocasião, o chefe do Executivo municipal enfatizou a ação conjunta entre Prefeitura de Manaus e concessionária, que já proporciona uma série de melhorias para a população.

“A empresa Águas de Manaus é detentora dessa concessão e nós, no início da gestão, chamamos a empresa e pedimos que antecipassem metas que estavam para 2030, e assim saímos de 16% de cobertura de esgoto, para 26%. Então, nós temos o maior crescimento dos últimos anos com relação ao esgoto no Brasil, e isso também somado que Manaus é a cidade no Brasil que tem o maior número de famílias contempladas com a tarifa social e ainda vamos avançar mais”, afirmou David.

O serviço de abastecimento de água na cidade foi universalizado, principalmente após a chegada da água tratada em locais que não contavam com essa estrutura, como becos, regiões de palafitas e rip-rap, onde mais de 150 mil metros de tubulações de água foram implantados, beneficiando mais de 130 mil moradores.

Áreas recentemente regularizadas, como as comunidades Coliseu, João Paulo 4 (Zona Leste) e Parque das Tribos (Zona Oeste) também receberam sistemas completos de abastecimento de água nos últimos dois anos. Assim, Manaus é a capital brasileira que mais avançou na oferta de água tratada no Brasil no período.

Em relação ao serviço de esgotamento sanitário, houve um salto de 40% na infraestrutura disponível na cidade, o que torna Manaus a cidade brasileira que mais aumentou o número de ligações de esgoto. Mais de 500 mil pessoas já contam com o serviço na cidade.

Manaus também se tornou, neste ano, a capital brasileira com o maior volume proporcional de população inserida na Tarifa Social. Com o projeto “Tarifa Manauara”, mais de 100 mil famílias (500 mil pessoas) estão protegidas pelo benefício, que garante 50% de desconto nas faturas de água e esgoto.

