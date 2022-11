Sem acordo, COP27 prorroga prazo para países negociarem fundo

Inicialmente previstas para encerrarem nesta sexta-feira (18), as negociações da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27) foram prorrogadas até sábado (19). O adiamento acontece após falta de consenso entre os países sobre o financiamento de perdas e danos para nações atingidas pelos efeitos climáticos, como inundações e desabastecimento de alimentos.

“Continuo determinado a encerrar esta conferência amanhã [19/11] de maneira ordenada”, afirmou o ministro egípcio e presidente da COP27, Sameh Choukri, aos representantes das delegações, nesta sexta.

A expectativa dos ambientalistas era de que fosse apresentado um texto mais robusto sobre o financiamento, principalmente para países pobres, relacionadas às perdas e danos causados pelas mudanças climáticas em todo o globo. O fundo seria destinado para reconstrução de cidades alagadas e investimento em agricultura de baixo carbono.

O texto apresentado nesta sexta não apresenta medidas concretas. Entretanto, expõe uma composição de substituição, uma indicação de que os delegados das nações que participaram do evento ainda estão em busca de um consenso sobre o fundo.

O debate sobre perdas e danos entrou pela primeira vez na cúpula de maneira formal. Contudo, as conversas sobre como será o fundo e quais serão as nações beneficiadas não tiveram progresso.

Um debate semelhante aconteceu durante a COP15, realizada em Copenhague, na Dinamarca, quando as nações firmaram um acordo para financiar com US$ 100 bilhões anuais os países em desenvolvimento para se adaptarem. Entretanto, esse montante não chegou aos povos que mais sofrem com as mudanças climáticas.

As negociações sobre o fundo de perdas e danos tiveram um progresso maior na última quinta-feira (17) quando a União Europeia apresentou uma proposta sobre a temática. Entretanto, nenhum acordo foi definido.

