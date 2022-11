Secretariado de Wilson Lima será definido após COP-27

O governador reeleito Wilson Lima (União Brasil) deve alterar o quadro do secretariado do governo ainda em dezembro

Manaus (AM) – O governador reeleito Wilson Lima (União Brasil) deve alterar o quadro do secretariado do governo ainda este ano em dezembro, após a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-27).

No momento, as concentrações do governo estão voltadas para os acordos na COP 27 em relação à Amazônia. Com a finalização do maior encontro do mundo sobre mudanças climáticas, Wilson Lima definirá os nomes que vão compor as secretarias.

Para a imprensa local, o governador afirmou que as mudanças no secretariado vão acontecer com o objetivo de destinar espaço nas secretarias para partidos e lideranças políticas que integraram seu arco de alianças durante a campanha eleitoral.

Ao todo, o governador recebeu apoio de 10 partidos em coligação. São eles: PP, Republicanos, PL, PSC, PRTB, PSB, Avante, Patriota, União Brasil e PMN.

Wilson Lima também informou que a gestão vai buscar mais eficiência com os gastos e realizará, a partir de janeiro de 2023, o recadastramento de servidores. Outra prioridade do governo é a revisão de contratos na saúde.

Mudanças nos últimos anos

Ao longo dos últimos quatro anos, o secretariado do governo sofreu alterações e trocas dos titulares. Em março de 2021, ao menos 5 nomes foram trocados.

A Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas) deixou de ser comandada por Maricília Costa para ser liderada pela deputada estadual Alessandra Campelo (PSC).

Já a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) passou a ser dirigida pela ex-secretária executiva da Seas, Michelle Macedo Bessa após a saída do advogado Sérgio Litaiff Filho, que substituiu Roselene Silva de Medeiros no comando da empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Por sua vez Roselene Silva de Medeiros passou a dirigir a coordenadoria-geral da Unidade Integrada de Articulação às Comunidades (Uiac), ocupada antes por Miltinho Castro da Silva.

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) também sofreu mudanças com a troca de Roberto Augusto Tapajós Folhadela pelo Roberto Augusto Tapajós Folhadela.

Cinco meses depois, em agosto do mesmo ano, houve o anuncio de novas alterações nas secretarias. Louismar Bonates deixou a Secretaria de Segurança do Amazonas (SSP-AM), sendo substituído pelo general de Exército Carlos Alberto Mansur.

O comando de Seduc (Educação) passou de Luis Fabian Barbosa para Maria Josepha Penella Pêgas Chaves, também conhecida como Kuka Chaves.

Após Inês Carolina Simonetti Cabral pedir exoneração, Fabrício Rogério Cyrino Barbosa foi nomeado como novo secretário da Secretaria de Administração e Gestão (Sead). Já na Procuradoria Geral do Estado (PGE), Giordano Bruno Costa da Cruz assumiu no lugar de Jorge Pinho que estava próximo de se aposentar.

Com as eleições, secretários que pretendiam concorrer aos cargos eletivos precisaram deixar o governo, tendo em vista a legislação eleitoral que exige que os candidatos saiam de suas pastas seis meses antes do pleito.

Nesse sentido, Mirtes Sales saiu da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, sendo substituída po Emerson José Rodrigues de Lima. Já Secretaria de Estado de Assistência Social passou a ser dirigida por Kely Patrícia Paixão Silva, após Alessandra Campelo deixar a pasta.

Emília Ferraz deixou o cargo de Delegada-Geral da Polícia Civil do Amazonas, sendo substituída por Ricardo Aparecido Leite. Enquanto que Tarson Yuri Silva Soares saiu do cargo de Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil do Amazonas que passou a ser ocupado por Bruno de Paula Fraga.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) também sofreu mudanças com a saída de Rodrigo de Sá Barbosa. Em seu lugar, José Amurine Feitosa Tomaz Filho passou a ocupar a pasta,

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam) deixou de ser dirigida por José Nilmar Alves de Oliveira, com a substituição de Erick Hudson da Silva Alves.

Leia mais:

Wilson Lima anuncia datas da segunda parcela do 13º e antecipação do salário de dezembro para servidores

Wilson Lima assina decreto que estabelece cotas de crédito de carbono no Amazonas

Wilson Lima terá desafios na política ambiental