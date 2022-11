Com perfurações de faca, corpo é encontrado em praia no AM

A faca usada no crime foi encontrada ao lado do corpo

Manaus (AM) – Um homem ainda não identificado foi encontrado sem vida, com marcas de facadas pelo corpo, na manhã desta quarta-feira (23), na praia do Lombo, no município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus).

De acordo com os policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM Maués), a equipe recebeu informações de que no local mencionado havia o corpo de um homem sem vida. Imediatamente os policiais foram até à praia, onde constataram o fato.

A arma do crime foi encontrada ao lado do corpo, o que caracteriza que ele foi morto no local. A área foi isolada e o corpo foi removido.

Até o momento não há informações sobre a autoria e motivação do crime. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso.

“A cidade está muito violenta. Nossas autoridades não fazem nada. Na outra semana já se inicia a festa do guaraná. É quando vai chegar alguns policiais.É triste ver a nossa cidade esta nessas condições de violência”, disse o morador do município, Léo Mattos.

