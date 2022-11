Corpo de homem é encontrado com vísceras expostas dentro de casa em Manaus

A faca utilizada no crime foi encontrada em cima do corpo

Manaus (AM) – Edvaldo Pereira Pinto, de 44 anos, foi encontrado morto com as vísceras expostas, na madrugada desta quinta-feira (24), dentro da própria residência, localizada na rua 42 A, na comunidade Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, zona Norte da capital.

De acordo com informações da equipe policial da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta de 23h40, a guarnição foi acionada com a informação de que havia um homem mostrando as partes íntimas para os vizinhos na rua 42 A. Ao chegar no local, os policiais conversaram com os moradores que confirmaram a denúncia.

Ainda conforme as autoridades, eles tentaram contato com o Edvaldo que estava dentro de sua residência reforçada por grades e muros, o que impossibilitou a conversa com o mesmo. Após a tentativa frustrada a equipe então orientou os moradores que procuraram a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência.

Corpo encontrado

Uma hora depois da denúncia, a equipe da 27ª Cicom foi acionada novamente para apurar um homicídio ocorrido no mesmo endereço. O corpo de Edvaldo Pereira Pinto, de 44 anos, foi encontrado na rede, com diversas facadas pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, ao chegar no local, apenas constatou a morte. A faca utilizada no crime foi encontrada em cima do corpo. Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso. A polícia não confirmou se a vítima era a pessoa que estava mostrando as partes íntimas para os moradores da área.

