Secretaria de Saúde confirma 1º caso de monkeypox em criança do DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) confirmou o caso de uma criança diagnosticada com varíola dos macacos na capital. O paciente é morador do Plano Piloto e tem entre 0 e 10 anos de idade. Não foi revelado o sexo da criança.

O caso foi confirmado em boletim epidemiológico da última segunda-feira (21).

Até esta quinta-feira (24/11), o DF havia registrado 335 casos confirmados de Monkeypox. Desse total, 321 são do sexo masculino e 14 do sexo feminino.

Os exames laboratoriais descartaram outros 753 casos que estavam em investigação. Há, ainda, 267 casos suspeitos sendo investigados. A maior parte dos casos está na faixa etária de 20 a 39 anos.

*Com informações do Metrópoles

