Emoção toma conta de torcedores da rua Santa Isabel no bairro Vila da Prata

Manaus (AM) – A emoção tomou conta de quem acompanhou a vitória da Seleção Brasileira sobre a Sérvia, por 2 a 0, nesta quinta-feira (24), na “Rua da Copa” Santa Isabel, localizada no bairro Vila da Prata, zona Oeste. Aproximadamente mil pessoas acompanharam, no local, a estreia do Brasil pelo grupo G da Copa do Mundo Qatar 2022.

Habilitada pelo edital “Ruas da Copa”, da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), a rua Santa Isabel movimentou a comunidade inteira durante o processo de confecção das bandeiras e ornamentação da via.

“A comunidade está de parabéns. Estivemos aqui durante a ornamentação da rua e o que presenciamos foi um time forte, com sentimento verdadeiro de equipe, de união e ansiosa pelo hexa. Eles, também, merecem reconhecimento pelo projeto do pós-evento, que vai dar um destino correto ao lixo”, comenta o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Isac Sharlon, um dos organizadores do evento da Copa na rua Santa Isabel, enfatiza que o apoio dado pela prefeitura foi imprescindível para a realização do evento.

“Olha, por aqui a emoção tomou de conta. Todo mundo no clima da Copa, até fizemos um bolão para arriscar, no palpite, o placar final do jogo. E muito obrigado à Prefeitura de Manaus pelo apoio na transmissão do jogo”, finalizou o organizador.

Os outros quatro pontos que receberam estrutura para a transmissão dos jogos da seleção brasileira em Manaus, estão localizados nos endereços: rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, na zona Sul; ruas Professora Isaura Barroncas e 3, no Alvorada, zona Centro-Oeste; e rua Capitão Francisco Falcão, no São José II, zona Leste.

“Expectativa positiva para a estreia de hoje e quanto a estrutura, a Prefeitura de Manaus está de parabéns por esse apoio. Isso é um incentivo a mais para que a população possa vibrar e torcer pela seleção brasileira com conforto, alegria e segurança”, disse o jornalista, Lino Diogo.

As ruas estarão abertas para visitação, no horário das 9h às 21h. E, nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, as pessoas podem ir a uma delas para assistir à partida de forma gratuita.

