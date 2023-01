“SOS Yanomami”: Bois Caprichoso e Garantido se unem para ajudar indígenas em campanha

Paritins (AM) – Os Bois Garantido e Caprichoso pausaram a rivalidade centenária, que fomenta o Festival de Parintins, no interior do Amazonas, e se unem em uma campanha em prol dos Yanomami, indígenas em situação de vulnerabilidade.

Os Bumbás, expoentes do Festival de Parintins e da arte na Amazônia, por muitos anos fazem do palco da arena do bumbódromo um espaço de manifesto pela preservação e respeito pela floresta e por sua gente.

Em 2019, o líder indígena Yanomami Davi Kopenawa esteve no bumbódromo de Parintins fazendo denúncias sobre o que vinha acontecendo no território Yanomami. Os Bois Garantido e Caprichoso, por meio de alegorias e narrativas, deram mais visibilidade para a problemática e por meio da arte intercederam pela cura da floresta.

“Infelizmente, as problemáticas denunciadas por Kopenawa explodiram assustadoramente colocando em risco a sobrevivência da população Ianomâmi. Diante da situação de doenças que assolam o território Yanomami e sensibilizados diante de tanta dor, os Bois de Parintins unem-se de forma inédita em prol de uma campanha para angariar recursos que possam comprar produtos como redes e mosquiteiros, que ajudarão a diminuir a explosão dos casos de malária dentro do território”, destacaram os bois.

Malária

Quando não mata, a malária provoca cansaço, anemia, febre, tremores, levando o doente à prostração por vários dias ou semanas. Sem condições de plantar e caçar, o indígena vê a alimentação da sua família diminuir, o que pode levar ao aumento da desnutrição, de várias outras doenças e da mortalidade infantil.

“Os Bois de Parintins conclamam seus torcedores e dmiradores da arte e da cultura indígena a apoiarem a essa causa. E se comprometem a prestar contas publicamente de todo o valor arrecadado e da destinação dos produtos que serão entregues aos Distritos Sanitários”, destacaram os bumbás.

A doação pode ser no valor a partir de R$ 5. A campanha de arrecadação está na plataforma APOIA-SE e pode ser acessada pelo link https://apoia.se/yanomami.

