Atriz Ana Beatriz Nogueira descobre câncer no pulmão

A atriz Ana Beatriz Nogueira, atualmente no ar em “Um Lugar ao Sol”, descobriu um câncer no pulmão em estágio inicial. As informações são da colunista Patricia Kogut, do “O Globo”.

De acordo com a colunista, a artista contraiu influenza e precisou fazer uma tomografia e, no exame foi encontrado um pequeno tumor na região do pulmão. Com isso a atriz precisará passar por uma cirurgia para remoção. Após o procedimento, ela estará liberada para as gravações de “Olho por Olho”, que estão previstas para maio.

A trama de João Emanuel Carneiro será a aposta da TV Globo para o horário de novelas das 21h, ela entrará como substituta de “Pantanal”.

Esclerose múltipla



Em janeiro, a atriz falou sobre o diagnóstico de esclerose múltipla que recebeu há dez anos e contou sobre como lidou com a doença.

“Aquele vinha sendo um dos anos mais felizes da minha vida, em todos os departamentos. E recebi o diagnóstico. Até entender que berimbau não é flauta, você sofre. Foi um sofrimento por falta de informação. As pessoas se assustam com o nome, mas esclerose quer dizer inflamação. É uma doença cognitiva, mas sou obediente no tratamento“, disse.

Sobre seu estado de saúde, a atriz revelou que não corre mais riscos, pois a doença está controlada.

“Depois de surtos cognitivos iniciais, nesses 12 anos não tive nada. (…) Fiquei mais rápida. Me trouxe uma urgência de não perder tempo com bobagem“, explicou.

Leia mais:

“Arthur Aguiar de Manaus” viraliza e Maíra Cardi reage nas redes

Paulo André critica atitudes de Jade Picon: “Tu é muito suja”

Em homenagem a Paulinha Abelha, Calcinha Preta anuncia lançamento de DVD