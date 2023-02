 ‘Prêmios Literários Cidade de Manaus’ tem nova lei aprovada

A nova Lei 2.960, de 5/10/22, alterou a anterior, unificando as categorias que eram divididas entre regionais e nacionais

O lançamento da edição de 2023 será feito na segunda quinzena de fevereiro. Os prêmios têm abrangência nacional e é organizado pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura), com apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). O concurso é destinado a premiar, anualmente, obras inéditas de autores brasileiros domiciliados ou não no Brasil.

Para o diretor-presidente da Manauscult, a gestão do prefeito David Almeida inova mais uma vez, unificando o valor dos prêmios em R$ 8 mil, e a publicação das obras vencedoras, dando ainda mais visibilidade para os livros dos artistas.

“Nosso objetivo é lançar esse edital de abrangência nacional até fevereiro e fomentar a área da literatura. Essas mudanças têm levado os escritores amazonenses a se inscreverem cada vez mais no edital e a vencerem as categorias mais disputadas”, aponta.

O presidente do Concultura, Tenório Telles, esclarece que a reformulação dos “Prêmios Literários Cidade de Manaus” valorizará o concurso, tornando-o mais atrativo em razão do valor do prêmio e da publicação das obras.

“O concurso é um dos mais destacados do país e, além de ajudar a estimular os talentos literários, promove e insere a cidade de Manaus no calendário literário nacional”, afirma Telles. Ele ressalta que as modificações na lei foi fruto de consultas feitas e chanceladas pelos conselheiros.

Prêmios

A nova Lei 2.960, de 5/10/22, alterou a anterior, unificando as categorias que eram divididas entre regionais e nacionais, ficando agora em dez: prêmio Álvaro Maia (romance ou novela), prêmio Arthur Engrácio (contos), prêmio Péricles Moraes (crônicas), prêmio Violeta Branca Menescal (poesia), prêmio Samuel Benchimol (ensaio), prêmio Áureo Nonato (memória e jornalismo literário), prêmio Alfredo Fernandes (literatura infantojuvenil), prêmio Álvaro Braga (livro de teatro), prêmio Mário Ypiranga Monteiro (ensaio de tradições populares) e o prêmio Djalma Batista (temática amazônica).

