Torcidas organizadas se manifestam contra atos de violência de associados

O envolvimento em brigas por parte de associados de torcidas organizadas, a partir de agora, não será mais aceito e ficará sob pena de punição. A decisão foi divulgada por meio de um comunicado emitido pela principal torcida organizada do Palmeiras, o Mancha Verde, nas redes sociais na quarta-feira (15).

A decisão foi tomada após uma reunião na noite de terça-feira (14), que envolveu outras lideranças de bairro e subsedes. Segundo a Mancha, a mesma determinação foi repassada para integrantes de outros grupos.

A organizada alviverde ainda completa a mensagem dizendo que “sua essência é apoiar o Verdão nos estádios, com festas memoráveis”. O comunicado foi publicado um dia antes do clássico contra o Corinthians, marcado para as 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Cabe ressaltar que, na última semana, uma organizada do Timão sofreu emboscada da torcida rival, em São Paulo. Dois torcedores seguem em estado grave no hospital.

Torcida Jovem também se posiciona

A Torcida Jovem, principal organizada do Santos, também se posicionou. A organização afirmou que, a partir desta quarta-feira, “está proibido qualquer ato de violência contra qualquer torcida organizada no Estado de São Paulo”.

Caso algum associado não cumpra com a determinação, será responsabilizado “dentro e fora do estatuto”.

Horas antes de Corinthians e Palmeiras se enfrentarem em Itaquera, o Santos visita o Santo André, pela nona rodada do Paulistão. O Estádio Bruno José Daniel fica a cerca de 23 km da Arena Corinthians. O Peixe encara o Ramalhão às 19h30.

Veja, na íntegra, as notas divulgada pela Mancha Verde e Torcida Jovem:

Mancha Verde: “Família Manchista, em reunião realizada na noite desta terça-feira, 14/02/2023, com lideranças de bairro e de subsedes, a diretoria da Mancha Alvi Verde chegou à seguinte resolução:

NÃO ACEITAREMOS O ENVOLVIMENTO DE NOSSOS ASSOCIADOS EM BRIGAS OU QUAISQUER ATOS DE VIOLÊNCIA.

Sim, a Mancha nasceu para restabelecer o respeito à torcida do Palmeiras, e esse objetivo já foi alcançado há muito tempo. Nossa essência é torcer e apoiar o Verdão nos estádios, e o que podemos garantir é que seguiremos sendo a escola de arquibancada, com festas memoráveis.

Repetindo a mensagem: não vamos tolerar a participação de qualquer um de nossos associados em brigas ou atos de violência, sob pena de punição.

As lideranças de bairros e de subsedes já receberam a orientação de repassar essa determinação para todos os seus integrantes.

O recado está dado!”

Torcida Jovem: “A Diretoria da Torcida Jovem do Santos, vem informar a todos os associados que a partir de hoje está proibido qualquer ato de violência contra qualquer torcida organizada no Estado de São Paulo.

O associado que não cumprir com a determinação será responsabilizado dentro e fora do estatuto.”

Leia mais:

CBF avalia punições mais duras para casos de racismo no futebol