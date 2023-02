O homem resgatado com vida é o piloto da aeronave

Novo Aripuanã (AM) – Um avião de pequeno porte caiu, na manhã desta terça-feira (21), em uma comunidade do município de Novo Aripuanã, a 228 quilômetros de Manaus. Um sobrevivente foi resgatado.

Conforme informações do subtenente Pessoa, da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 7h da manhã, na comunidade de Arara, a 30 quilômetros do município de Novo Aripuanã, próxima ao hotel Sucundurí. As primeiras ações de resgate foram realizadas por moradores da região.

O piloto da aeronave, identificado como Pablyo Ruan Cavalheiro dos Santos, de 24 anos, foi resgatado com vida. De acordo com o subtenente, o sobrevivente foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Manaus. Ele foi encontrado com queimaduras por todo o corpo, e seu quadro de saúde é grave.

Ainda não há informações de outras vítimas do acidente, “porque é uma região distante. Quando chegamos [no local do acidente], encontramos somente o piloto”.

Mais informações serão atualizadas em breve.

Destroços do avião – Foto: Divulgação

