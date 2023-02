YouTube, Google e entretenimento adulto lideram acessos no Brasil

Com o crescimento do acesso à internet no Brasil, é cada vez mais comum que as pessoas utilizem a rede para se informar sobre notícias, fazer compras online, pagar contas, conversar com amigos e familiares através das redes sociais e se entreter. Enquanto a escolha do site para transações bancárias está associada diretamente com a empresa que oferece o serviço, outros sites se destacam e viram a opção número um dos internautas por conta do conteúdo e popularidade, como é o caso do buscador Google, que é o site mais acessado do Brasil.

Nesse contexto, os sites mais acessados do país ganham grande relevância, não só como fontes de informação, mas também como plataformas de entretenimento, publicidade e comércio eletrônico. Além do Google, que lidera o ranking, outros nove sites estão entre os dez mais populares do Brasil e a empresa de marketing digital SEMrush mantém uma lista onde mostra os números de acesso total e mensal de cada site. A lista foi compilada em um infográfico ilustrado que você confere logo abaixo.

Youtube e Google entre os primeiros

O domínio da Alphabet Inc no mercado brasileiro se deve aos seus dois maiores sites, YouTube e Google. O YouTube é o site mais acessado do Brasil, com uma margem de 3,9 bilhões de acessos mensais.

A Alphabet Inc adquiriu o YouTube em 2006 por 1,65 bilhão de dólares e, desde então, manteve um equilíbrio perfeito entre a criação de conteúdo feito pelo o público para o público. Com 3,2 bilhões de visitas mensais, o mecanismo de busca fundado em 1998 está em segundo lugar geral no Brasil.

Sites de entretenimento adulto surpreendem

Surpreendentemente, o Xvideos ocupa a 3° posição no ranking e é o site adulto mais acessado pelos usuários brasileiros, com cerca de 880 milhões de visitas mensais. Seu concorrente, o Pornhub, ocupa o segundo lugar entre os sites de conteúdo adulto, com 321 milhões de visitas mensais.

Curiosamente, tanto o Xvideos quanto o Pornhub estão à frente dos principais sites de streaming, como a popular Netflix, e até a frente dos serviços da Amazon Prime e HBO Max. Definitivamente há uma demanda por conteúdo adulto entre os internautas brasileiros, principalmente após a pandemia de 2020.

Redes sociais são febre entre os brasileiros

Atualmente, o Facebook é o principal site de rede social no Brasil com 328 milhões de usuários, seguido pelo Twitter com 267 milhões de usuários e pelo Instagram com cerca de 247 milhões de usuários. Esses três sites ocupam o sexto, oitavo e sétimo posição, nesta ordem, em popularidade entre os internautas brasileiros.

No total, existem mais de 171,5 milhões de usuários on-line de mídias sociais no Brasil, representando aproximadamente 79,9% da população.

Sites de notícias

Os sites Globo e UOL são os dois sites de notícias mais acessados do Brasil. Em 4º lugar no Brasil com 520 milhões acessos mensais, o site Globo é mantido pela maior emissora de televisão do país, a Rede Globo, e oferece notícias sobre diversos assuntos, desde política e economia até cultura e entretenimento. Com uma equipe de jornalistas renomados e um histórico de coberturas jornalísticas importantes, o site Globo é referência no mercado brasileiro de notícias online.

Seu maior concorrente, o UOL, está logo atrás na 5° colocação com 468 milhões de acessos mensais. Sendo um dos sites de notícias pioneiros no brasil, o UOL oferece diversas opções de conteúdo, incluindo notícias, entretenimento, esportes e serviços, como e-mail e hospedagem de sites. Além disso, é um dos sites mais antigos do Brasil e tem investido em tecnologia e em uma equipe de jornalistas para oferecer uma cobertura jornalística completa e atualizada em tempo real.

Google Ad Service fecha o Ranking

Com crescimento potencial é atribuído a vários fatores, incluindo o uso crescente de dispositivos móveis e a expansão da classe média no Brasil. O serviço de anúncios do Google fecha o ranking com cerca de 227 milhões de acessos mensais.