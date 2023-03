‘Elektra’, mulher influente do PCC, é presa

Suliane Abitabile Arantes, uma das líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) conhecida como “Elektra”, foi presa na última sexta-feira (3). Ela era procurada da Justiça do Distrito Federal pelos crimes de posse ilegal de arma, associação criminosa, lavagem de dinheiro e roubo. O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execuções Penais da Justiça do DF em 27 de fevereiro deste ano.

Suliane foi batizada pelo PCC em 2017, e acumulou apelidos como “Elektra”, “Majestade”, “Marcola de Saia”, “Intocável”, “Assombrada”, “Mariane” e “Kitana”. Marcola, líder máximo do PCC, também rasgava elogios para a criminosa.

Elektra foi encontrada por policiais militares em patrulhamento na Avenida Raguebi Chohfi, em São Mateus, na Zona Leste. Os PMs avistaram pessoas com comportamento suspeito, e por isso, efetuaram a abordagem. Nada ilícito foi encontrado com o grupo, mas, ao consultarem o Centro de Operações da Polícia Militar, constataram que a ‘Majestade’ do PCC estava entre os abordados. Ela foi conduzida sem o uso de algemas ao 49º Distrito Policial.

Ela já havia sido presa em 2018, na Operação Prólogo, quando a Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu um notebook e três celulares da mulher. Nesses equipamentos, constavam planilhas com os cadastros dos integrantes e a contabilidade do tráfico de drogas da organização.

*Com informações do SBT Notícias

