Polícia prende megatraficante ligado ao PCC que se inspirava em Pablo Escobar

As investigações da polícia indicam que "Gordão" tinha ligação com a máfia italiana

São Paulo (SP)- A polícia de São Paulo prendeu, na noite da última segunda-feira (5), o megatraficante ligado ao PCC Anderson Lacerda Pereira, conhecido como “Gordão”. O nome dele estava na lista vermelha da Interpol.

O suspeito, que movimentava milhões de reais com o tráfico de drogas e armas, se inspirava no traficante colombiano Pablo Escobar e mantinha, numa propriedade no interior de São Paulo, um minizoológico com cavalos, aves exóticas e até um jacaré em um lago — foram necessários quatro policiais ambientais para retirar o jacaré do lago.

A polícia chegou a apreender um poema, escrito por Gordão, em que ele projetava como seria a vida dele caso ganhasse a envergadura do ídolo, o traficante Pablo Escobar, que acabou morto pelos investigadores.

As investigações da polícia indicam que “Gordão”, que chegou à delegacia sem algemas, tinha ligação com a máfia italiana, ao enviar drogas do Brasil para a Europa por meio do Porto de Santos.

Gordão, que chegou a ficar escondido na Bolívia depois que descobriu que era procurado, é supeito de crimes como tráfico, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Antes de ser preso, Gordão foi parar no tribunal do crime do PCC depois de um desentendimento com criminosos.

A polícia explicou que “Gordão” era uma espécie de financiador do narcotráfico e lavava o dinheiro fruto da venda de drogas, que ele nunca mantêm em mãos, com clínicas odontológicas em nome da mulher dele.

O suspeito, de acordo com os investigadores, vive em uma casa de alto padrão num condomínio de Arujá, possuía carros importados e morava muito bem até o momento que soube que estava sendo procurado. Gordão e a mulher já estavam sendo monitorados pela polícia e foram flagrados entrando um motel com um carro de luxo.

“Gordão” está preso de forma temporária no 8º DP da Mooca porque havia um mandado de prisão contra ele. Porém, ele não foi preso em flagrante. Nesta terça-feira (6), será levado para o Fórum Criminal da Barra Funda, onde vai passar por uma audiência de custódia por um juiz.

As informações são do Balanço Geral Manhã, da Record TV.

